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Белорусские футболисты в третий раз проиграли на юношеском турнире в Санкт-Петербурге

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты юношеской сборной Беларуси (U-16) снова проиграли на международном турнире памяти Юрия Морозова в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

После поражения в первом сегодняшнем матче от сверстников из бразильского клуба «Флуминенсе» (1:2) подопечные Юрия Мархеля с таким же счетом уступили мексиканскому «Депортиво Гвадалахара». На 15-й минуте встречи Захар Кравец вывел белорусов вперед, но удержать викторию им не удалось — мексиканцы сумели отличиться дважды и одержали волевую победу. Вчера в первом туре белорусская дружина проиграла юношеской сборной России с результатом 0:2. Завтра сборная Беларуси будет соперничать со сверстниками из питерского «Зенита», а 25 августа завершит турнир поединком с казахстанским «Кайратом».

Турнир памяти заслуженного тренера Советского Союза Юрия Морозова проводится уже в 17-й раз. Год назад белорусы стали его победителями, разгромив в финале «Кайрат» со счетом 5:0, а в 2022 году уступили в решающем поединке российской сборной.