Сборные России и Венгрии по футболу сыграют не раньше 2025 года

Сборной России в 2024 году предстоит сыграть еще четыре матча, ранее в РФС сообщили, что одним из соперников должна стать сборная из азиатского региона. Возможность проведения товарищеского матча между сборными России и Венгрии обсуждалась в июне на Петербургском международном экономическом форуме.