Сборные России и Венгрии по футболу сыграют не раньше 2025 года

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Матч между сборными России и Венгрии по футболу может состояться не раньше 2025 года. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.
«Сборная Венгрии играет официальные матчи. Раньше 2025 года игра с этой сборной невозможна в силу объективных ограничений», — сказал Митрофанов.
Сборной России в 2024 году предстоит сыграть еще четыре матча, ранее в РФС сообщили, что одним из соперников должна стать сборная из азиатского региона. Возможность проведения товарищеского матча между сборными России и Венгрии обсуждалась в июне на Петербургском международном экономическом форуме.
5 сентября в Ханое сборная России в рамках коммерческого турнира сыграет со сборной Вьетнама, 7 сентября — с командой Таиланда.