Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Американский футбол
Гребля
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сборные России и Венгрии по футболу сыграют не раньше 2025 года

Сборной России в 2024 году предстоит сыграть еще четыре матча.

Источник: Официальная страница национальной сборной России по футболу в VK

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Матч между сборными России и Венгрии по футболу может состояться не раньше 2025 года. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

«Сборная Венгрии играет официальные матчи. Раньше 2025 года игра с этой сборной невозможна в силу объективных ограничений», — сказал Митрофанов.

Сборной России в 2024 году предстоит сыграть еще четыре матча, ранее в РФС сообщили, что одним из соперников должна стать сборная из азиатского региона. Возможность проведения товарищеского матча между сборными России и Венгрии обсуждалась в июне на Петербургском международном экономическом форуме.

5 сентября в Ханое сборная России в рамках коммерческого турнира сыграет со сборной Вьетнама, 7 сентября — с командой Таиланда.