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Сборная России по футболу останется во Вьетнаме из-за тайфуна

Сборная России футболу останется во Вьетнаме после отмены товарищеского матча из-за тайфуна «Яги». Об этом сообщает «Чемпионат».

Источник: Спорт-Экспресс

Команда не может вылететь в Москву из-за плохой погоды. По информации источника, аэропорт в Ханое закрыт, а авиасообщение не осуществляется.

7 сентября на национальном стадионе «Ми Динь» в Ханое должна была состояться товарищеская встреча между сборными России и Таиланда. Однако ее сначала перенесли, а затем отменили из-за обрушившегося на Вьетнам тайфуна «Яги».

5 сентября в Ханое сборная России провела товарищеский матч против команды Вьетнама. Игра завершилась победой гостей с разгромным счетом 3:0. Забитыми мячами отметились полузащитник Далер Кузяев и нападающий Тамерлан Мусаев, а также защитник хозяев Ван Тхань Ву, оформивший автогол.