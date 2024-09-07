«Сборная России ночью не улетит». Команда Карпина застряла в Ханое из-за тайфуна

В отеле меня переселили в номер без окон, который должен защитить от осколков стекла и возможных повреждений в случае мощных порывов ветра. Запастись едой вчера я не успела, но утром курьер героически доставил мой заказ прямо до двери. Сейчас на улицах пусто, лишь иногда можно увидеть редкие машины или людей, спешащих в укрытия.