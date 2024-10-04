Белорусы победили бельгийцев в квалификации ЧМ по пляжному футболу

Сегодня в испанском Кадисе в первом матче предварительной группы D белорусы победили команду Бельгии со счетом 11:1. В составе белорусской дружины хет-трик в активе Олега Гапона, по дублю оформили Игорь Бриштель и Егор Гордецкий, по одному голу забили Вадим Бокач, Артемий Дрозд, Никита Чайковский и Юрий Петровский. В понедельник, 7 октября, белорусы завершат первую часть соревнований матчем со сборной Молдовы.



Составы остальных групп:



А — Грузия, Англия, Испания, Азербайджан;

В — Чехия, Италия, Дания;

С — Эстония, Германия, Португалия, Казахстан;

E — Швейцария, Франция, Литва, Мальта;

F — Украина, Польша, Норвегия.



После финиша первого группового этапа состоятся поединки ⅛ финала, после которых восемь победителей будут разделены на два квартета. В рамках этой стадии будут определены четыре команды, которые получат путевки на чемпионат мира. Финальная часть 13-го планетарного форума под эгидой ФИФА пройдет в начале мая 2025 года на Сейшельских островах. Сборная Беларуси принимала участие в трех последних мировых чемпионатах: в 2024 году белорусы заняли четвертое место, а в 2019 и 2021 годах не смогли пробиться в плей-офф. В нынешнем сезоне команда Николаса Альварадо стала бронзовым призером Евролиги.