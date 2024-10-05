В «Атланте» сообщили, что не будут препятствовать выступлению Миранчука за сборную России

ВАШИНГТОН, 5 октября. /ТАСС/. Американский клуб Главной футбольной лиги (MLS) «Атланта» не будет препятствовать выступлению полузащитника Алексея Миранчука за сборную России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.
Миранчук попал в расширенный состав сборной России на октябрьский сбор, сентябрьский отрезок он пропустил, чтобы лучше адаптироваться в новом клубе. На данный момент Российский футбольный союз не сообщил о соперниках сборной России на октябрьскую паузу.
«Все наши игроки имеют право выступать за свои национальные сборные. Мы никого не блокируем. Это очень важный отрезок нашего сезона, осталось всего две игры. Мы уверены, что Алексей хочет сделать все возможное, чтобы помочь нам выиграть эти матчи», — сообщили в пресс-службе.
Миранчук перешел в «Атланту» 30 июля, подписав контракт до конца 2027 года. Футболист провел 7 матчей, в которых забил 2 мяча.