Две сборные отказались от матча с Россией в октябре

«Мы общаемся с Россией, как и с другими странами, но в этом месяце товарищеская игра невозможна, — цитирует президента Федерации футбола Танзании Уоллеса Карию Sport24. — У нас запланированы две игры квалификации Кубка Африки с Конго. В этом году наш матч маловероятен, но мы посмотрим, что можно сделать в ноябре или в следующих паузах на матчи сборных».