Спорная сборная: октябрьские приключения команды Карпина

Но что с ноябрьскими сборами? Не повторится ли там подобное? Судя по всему, не должно. Митрофанов говорил, что в ноябре с пакистанцами (как они хотели) сыграть не получится, так как есть другие кандидаты. Имя первого уже известно — это сборная Сирии, Карпин подтвердил. И добавил, что это только один из соперников. То есть болельщики вполне могут рассчитывать и на два матча.