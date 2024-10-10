Карпина удивило присутствие представителей РУСАДА на тренировке сборной России

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин удивился приезду представителей Российского антидопингового агентства (РУСАДА) на открытую тренировку национальной команды. Об этом Карпин рассказал журналистам.
Открытая тренировка сборной России прошла на «ВТБ-Арене». Генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова рассказала «Спорт-Экспрессу», что организация осуществляет отбор проб в рамках своего плана.
«Удивило. Они приезжают на каждую тренировку и на каждый матч, разумеется. Но удивило, что приехали сюда, на открытую тренировку. Игроки сегодня все разъезжаются, приезжать сегодня на последний день — не знаю, есть ли смысл», — сказал Карпин.
В программу тренировки вошли мастер-классы, фото и автограф-сессии, общение с игроками. В занятии приняли участие юные футболисты из спортивных школ Курской и Белгородской областей.
«Для молодого поколения замечательный формат, незабываемые впечатления. Мы это поддерживаем, если будет возможность, то сделаем еще. Из игроков сборной на роль тренеров подходят лучше всего [Дмитрий] Баринов и [Данил] Глебов, проявляли инициативу, есть задатки. Молодых игроков тяжело оценивать, не зная их имен и фамилий», — отметил Карпин.
Сбор российской команды начался 7 октября. Соперник на товарищескую встречу не был найден, поэтому футболисты отправятся в расположение клубов.