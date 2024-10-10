Карпина удивило присутствие представителей РУСАДА на тренировке сборной России

«Удивило. Они приезжают на каждую тренировку и на каждый матч, разумеется. Но удивило, что приехали сюда, на открытую тренировку. Игроки сегодня все разъезжаются, приезжать сегодня на последний день — не знаю, есть ли смысл», — сказал Карпин.