Мостовой назвал футбольным безобразием назначение Тедеско главным тренером сборной Бельгии

«Стоит ли ждать увольнения в случае поражения от Франции? Конечно же, стоит. Назначение Тедеско главным тренером сборной Бельгии — это футбольное безобразие! Такая страна с таким футбольным прошлым, столько футбольных людей, а они подписывают человека, который даже в футбол никогда не играл. Ну ужас. Ясно, что это агентские дела. Почему конфликты в команде с Тибо Куртуа, Кевином Де Брейне? Потому что игроки смотрят на него и думают: “Кто это?” Раз они обожглись, его назначив. Но после чемпионата Европы однозначно должны были убирать», — цитирует Мостового «РБ Спорт».