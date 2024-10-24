Сборные России и Сирии по футболу проведут товарищеский матч 19 ноября

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Федерация футбола Сирии и Российский футбольный союз (РФС) подписали контракт на проведение товарищеского матча сборных 19 ноября в Волгограде. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации футбола Сирии.
«Соглашение между Российским футбольным союзом и Федерацией футбола Сирии на проведение товарищеского матча сборных команд подписано. Матч пройдет в Волгограде 19 ноября», — говорится в сообщении.
Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил ТАСС, что сборная России в ноябре может провести еще один матч — против команды Брунея.
Сборная России занимает 34-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), команда Сирии располагается на 93-й строчке. В 1988 году сборная СССР в Дамаске обыграла соперников из Сирии со счетом 2:0.
ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине в феврале 2022 года.