Дзюба раскритиковал подход к формированию состава сборной России по футболу

Дзюба ранее выразил желание вернуться в сборную России, чтобы попробовать обойти Александра Кержакова в списке лучших бомбардиров национальной команды (у них по 30 голов), однако главный тренер Валерий Карпин не вызывал его на ноябрьские матчи с командами Брунея и Сирии.
«Я не удивился, нормально все, — сказал Дзюба. — Шансов мало, но время покажет. Если какие-то люди говорят, что искусственно игроков вызывать нельзя, то, если мы посмотрим, там сейчас человек десять или не играют вообще в РПЛ, или вызываются по каким-то странным соображениям».
«Иногда и из “Ростова” (его возглавляет Карпин — прим. ТАСС) человек семь вызывается, хотя команда идет ниже “Акрона”. Поэтому когда говорят о том, что кто-то достоин, а кто-то нет, то это спорно — вкусовщина. Если человек не играет в своей команде и вызывается [в сборную], или люди, которые чуть ли не в зоне вылета или на последнем месте, то про какую конкуренцию можно говорить? Я всегда считал, что для вызова в сборную важен не возраст или что-то еще, а то, кто на данный момент лучше. Это честь играть за сборную. Сейчас, к сожалению, в сборную вызываются все», — добавил 36-летний футболист.