Дзюба раскритиковал подход к формированию состава сборной России по футболу

«Иногда и из “Ростова” (его возглавляет Карпин — прим. ТАСС) человек семь вызывается, хотя команда идет ниже “Акрона”. Поэтому когда говорят о том, что кто-то достоин, а кто-то нет, то это спорно — вкусовщина. Если человек не играет в своей команде и вызывается [в сборную], или люди, которые чуть ли не в зоне вылета или на последнем месте, то про какую конкуренцию можно говорить? Я всегда считал, что для вызова в сборную важен не возраст или что-то еще, а то, кто на данный момент лучше. Это честь играть за сборную. Сейчас, к сожалению, в сборную вызываются все», — добавил 36-летний футболист.