Алос будет главным тренером футбольной сборной Беларуси еще два года

Алос возглавил сборную Беларуси в начале августа 2023 года. Под его руководством белорусские футболисты провели 10 официальных матчей квалификации чемпионата Европы и Лиги наций УЕФА, одержав три победы, шесть раз сыграв вничью и потерпев лишь одно поражение, разница мячей — 7:5.



В нынешнем сезоне сборной Беларуси осталось провести два поединка в группе С3 Лиги наций: 15 ноября в Белфасте с командой Северной Ирландии и 18 ноября в Софии с болгарскими футболистами.