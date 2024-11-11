Алос возглавил сборную Беларуси в начале августа 2023 года. Под его руководством белорусские футболисты провели 10 официальных матчей квалификации чемпионата Европы и Лиги наций УЕФА, одержав три победы, шесть раз сыграв вничью и потерпев лишь одно поражение, разница мячей — 7:5.
В нынешнем сезоне сборной Беларуси осталось провести два поединка в группе С3 Лиги наций: 15 ноября в Белфасте с командой Северной Ирландии и 18 ноября в Софии с болгарскими футболистами.
Алос будет главным тренером футбольной сборной Беларуси еще два года
11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Испанский специалист Карлос Алос останется главным тренером национальной сборной Беларуси до ноября 2026 года. Такое решение принято сегодня на заседании исполкома ассоциации «Белорусская федерация футбола», сообщает корреспондент БЕЛТА.
Алос возглавил сборную Беларуси в начале августа 2023 года. Под его руководством белорусские футболисты провели 10 официальных матчей квалификации чемпионата Европы и Лиги наций УЕФА, одержав три победы, шесть раз сыграв вничью и потерпев лишь одно поражение, разница мячей — 7:5.