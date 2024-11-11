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Алос будет главным тренером футбольной сборной Беларуси еще два года

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Испанский специалист Карлос Алос останется главным тренером национальной сборной Беларуси до ноября 2026 года. Такое решение принято сегодня на заседании исполкома ассоциации «Белорусская федерация футбола», сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: sport5.by

Алос возглавил сборную Беларуси в начале августа 2023 года. Под его руководством белорусские футболисты провели 10 официальных матчей квалификации чемпионата Европы и Лиги наций УЕФА, одержав три победы, шесть раз сыграв вничью и потерпев лишь одно поражение, разница мячей — 7:5.

В нынешнем сезоне сборной Беларуси осталось провести два поединка в группе С3 Лиги наций: 15 ноября в Белфасте с командой Северной Ирландии и 18 ноября в Софии с болгарскими футболистами.

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