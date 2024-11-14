Таллахасси
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На матч сборных России и Брунея по футболу продано более 26 тыс. билетов

Матч пройдет на стадионе «Краснодар» 15 ноября.

Источник: РФС

КРАСНОДАР, 14 ноября. /ТАСС/. Более 26 тыс. билетов продано на товарищеский матч сборных России и Брунея по футболу. Об этом ТАСС сообщили в службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).

Футбол
Товарищеские матчи 2024
15.11.2024, 19:00
Россия
-
Бруней
-

Матч пройдет на стадионе «Краснодар» 15 ноября и начнется в 19:00 мск. Арена вмещает более 35 тыс. зрителей.

«На данный момент реализовано более 26 тыс. билетов на матч сборных России и Брунея в Краснодаре», — сообщили в службе коммуникаций РФС.

Матч сборных России и Брунея пойдет в рейтинг Международной федерации футбола. 19 ноября российские футболисты в Волгограде проведут товарищеский матч с командой Сирии.

Россия
Бруней
Товарищеские матчи: календарь