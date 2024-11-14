Тренер сборной Брунея объяснил отсутствие трех игроков команды перед матчем с россиянами

«К сожалению, у нас отсутствуют три игрока — вратарь женился, два футболиста получили травмы, — сказал Соарес. — Мне нравится больше атакующий футбол, но для этой игры мы также настраиваемся на оборону.



Да, я разговаривал с [бывшим футболистом сборной России Маринато] Гильерме по этому матчу. Раньше я работал в “Атлетико Паранаэнсе”, он был моим игроком до отъезда в Россию. Я спросил о команде, логистике, стране. Также я выразил желание встретиться с ним. Мы с ним много говорили о разного рода вещах, личных и профессиональных. Какие игроки вызываются, стиль игры сборной России, некоторых вещах личной жизни, чем собирается заниматься, потому что он закончил карьеру. У нас есть варианты обучения, спрашивал его, чем собирается заниматься дальше.



Конечно, очень приятно здесь находиться, на таком стадионе, спасибо за прием. Мы в ноябрьскую паузу собираемся только наслаждаться двумя играми, с командой России и “Краснодаром”, постараемся показать хорошую игру в обоих матчах. Каждая игра для нас важна, для меня это начало пути в сборной Брунея, конечно, такой новый опыт. Но у меня был опыт участия и в чемпионате мира, и в Кубке Либертадорес, в любом случае в каждой игре мы будем показывать свой максимум.



Безусловно, матч с россиянами — определенный вызов для меня, учитывая, что это мой первый матч во главе сборной Брунея. Мы будем стараться показывать свою лучшую игру», — добавил Соарес.