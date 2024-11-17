Стадион в Волгограде переименуют в «Сталинград-Арену» на день матча сборных России и Сирии

«Матч Россия — Сирия будет посвящен годовщине начала Сталинградской стратегической наступательной операции. Игра пройдет на “Волгоград-Арене” 19 ноября — в день, когда 82 года назад началось контрнаступление Красной армии, которое через два с половиной месяца завершилось победой в Сталинградской битве. В день проведения матча Россия — Сирия волгоградский стадион будет переименован в “Сталинград-Арену”. Номером открытия станет вдохновляющая композиция “Не вставай на колени” в исполнении Николая Носкова и белорусского певца Александра Иванова, известного под псевдонимом IVAN», — сообщили в департаменте мероприятий РФС.