«Будет намного сложнее, чем с Брунеем». Карпин — о матче с Сирией и сильнейшем игроке России

— А что вы подразумеваете под новыми планами сборной на 2025 год? Планы у нас и в этом году были — играть с другими командами. Но одно дело — планы, другое — возможности. Не все так просто. РФС делает все, чтобы найти соперников с лучшим рейтингом, но все зависит от того, есть ли у команд свободные даты для проведения матчей.