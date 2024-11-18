Сирия способна удивить Россию. У неё интересный тренер, а в составе есть южноамериканцы

Сирия занимает 94-е место в рейтинге ФИФА. Серьёзный соперник на фоне Брунея (189-е). История сирийской сборной длится давно — аж с 1939 года. Однако команда ни разу не отбиралась на чемпионат мира. Хотя на турнир в Россию сирийцы могли попасть. Они вышли в четвёртый раунд и находились в шаге от первенства планеты. Но в двухматчевой серии уступили Австралии (1:1, 1:2).