Футболисты сборной России проведут последний в году товарищеский матч с командой Сирии

Сборная России во второй раз сыграет в Волгограде в условиях санкций. В 2023 году российские футболисты обыграли команду Кубы (8:0). «Прежде всего, хотим увидеть то, что тренировали. Если мы это сделаем, то будет результат. Самое главное — выполнить установку, те наработки, которые мы тренировали, матч не дает турнирных очков, — отметил Карпин. — Состояние газона нормальное. Не могу сказать, что идеальное, он мягковатый, достойный. В прошлом году было намного хуже. Если бы не было некомфортно, то не играли бы второй раз здесь. Комфортно, приятно. В Краснодаре хорошо встречали, здесь тоже. Надеюсь, что будет полный стадион».