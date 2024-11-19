Футболисты сборной России проведут последний в году товарищеский матч с командой Сирии

Игра пройдет в день, когда 82 года назад началось контрнаступление Красной армии, которое через два с половиной месяца завершилось победой в Сталинградской битве. Как сообщили ТАСС в департаменте мероприятий Российского футбольного союза (РФС), в честь этого события «Волгоград-Арена» на один день будет переименована в «Сталинград-Арену». Стадион вмещает 45 тыс. зрителей. Перед началом матча гимн России исполнит заслуженный артист РФ Аскар Абдразаков. Номером открытия станет вдохновляющая композиция «Не вставай на колени» в исполнении Николая Носкова и белорусского певца Александра Иванова, известного под псевдонимом IVAN.
Матч сборных России и Сирии пойдет в рейтинг Международной федерации футбола (ФИФА). Команды впервые сыграют друг с другом. В 1988 году сборная СССР в Дамаске обыграла соперников из Сирии со счетом 2:0. Сборная России занимает 34-е место в рейтинге ФИФА, команда Сирии располагается на 93-й строчке.
Российские футболисты проведут второй матч в ноябрьскую паузу на матчи сборных. 15 ноября сборная России в Краснодаре разгромила команду Брунея со счетом 11:0. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Федерации футбола Сирии, сирийская команда с 11 ноября провела полноценный сбор в Волгограде, готовясь только к матчу с россиянами.
Готовность сборной России
Сборная России обновила состав после матча с брунейцами. В Волгограде не сыграют вратарь Станислав Агкацев («Краснодар»), защитник Игорь Дивеев, полузащитник Иван Обляков (оба — ЦСКА), полузащитники Никита Кривцов и Александр Черников (оба — «Краснодар»), а также нападающий греческого ПАОКа Федор Чалов. Карпин ранее сообщил, что в стартовом составе сборной России на матч с сирийцами не выйдут те же футболисты, кто начал с первых минут игру с командой Брунея. Тогда в основном составе на поле вышли вратарь Илья Лантратов, защитники Данил Круговой, Валентин Пальцев, Евгений Морозов, Вячеслав Караваев, полузащитники Данил Пруцев, Черников, Кривцов, Обляков и Андрей Мостовой, а также нападающий Чалов.
Карпин оценил уровень сборной Сирии. «Это не Бруней по силе и качеству, эта команда намного сильнее, — сказал Карпин журналистам. — Сыграннее, видна работа тренера, игра будет другой, намного сложнее. Как минимум в рейтинге ФИФА они в два раза сильнее. Мы не понимали, как Бруней будет играть, так как не видели матчей с новым тренером, здесь же видели материалы. Скорее всего, сирийцы сыграют в четыре защитника, были матчи, где они прессинговали, когда пытались выходить из обороны через короткие передачи».
Сборная России во второй раз сыграет в Волгограде в условиях санкций. В 2023 году российские футболисты обыграли команду Кубы (8:0). «Прежде всего, хотим увидеть то, что тренировали. Если мы это сделаем, то будет результат. Самое главное — выполнить установку, те наработки, которые мы тренировали, матч не дает турнирных очков, — отметил Карпин. — Состояние газона нормальное. Не могу сказать, что идеальное, он мягковатый, достойный. В прошлом году было намного хуже. Если бы не было некомфортно, то не играли бы второй раз здесь. Комфортно, приятно. В Краснодаре хорошо встречали, здесь тоже. Надеюсь, что будет полный стадион».
Главный тренер сборной России ранее сообщил, что с первых минут на поле в Волгограде точно выйдет полузащитник американской «Атланты» Алексей Миранчук. По словам Карпина, футболист полностью акклиматизировался и находится в хорошем тонусе. Также к игре готов нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин, который приехал в сборную с ушибом спины. Дивеев, который также травмирован, в итоге не поехал в Волгоград по медицинским показателям. Чалова решили отпустить в греческий клуб.
В марте российские футболисты в Москве обыграли сербов (4:0), в июне — в Минске белорусов (4:0), в сентябре — в Ханое вьетнамцев (3:0). В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.
«Россия — сильная»
Главный тренер сборной Сирии испанец Хосе Лана рассказал, что матч с командой России будет непростым. «Мы не фокусируемся на результатах товарищеских игр, а только на самой игре, — сказал Лана журналистам. — Мы понимаем, что игра будет жесткой, но рады, что будем играть со сборной России, и можем продемонстрировать максимум в этой встрече. У нас некоторые игроки травмированы, некоторые не примут участия по личным причинам. Дело в том, что нет списка основных игроков, на каждый выезд мы выбираем из тех, кто может играть. Поэтому точного числа я не могу назвать».
«Наша команда растет, хочется отметить концентрацию, которую игроки демонстрируют. Мы видели множество игр сборной России, и я бы отметил индивидуальный уровень футболистов. Это сильная команда с сильным тренером, она умеет хорошо атаковать и защищаться», — добавил Лана.
Перед открытой для журналистов тренировкой руководитель пресс-службы сборной Сирии Эмад Аламири сообщил, что сирийские болельщики посетят матч с командой России. Как он рассказал ТАСС, болельщики приехали в отель к сборной в воскресенье для общения с командой. В сборной Сирии ожидают около 1 тыс. болельщиков из этой страны, все они являются студентами, которые учатся в разных городах России.