Сборная России по футболу обыграла команду Сирии в товарищеском матче

15 ноября сборная России в товарищеском матче в Краснодаре выиграла у команды Брунея со счетом 11:0, одержав самую крупную победу в своей истории. Результаты обеих встреч будут учтены в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Сборная России занимает 34-е место в рейтинге ФИФА, команда Сирии располагается на 93-й строчке.