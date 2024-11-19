Сборная России по футболу обыграла команду Сирии в товарищеском матче

ВОЛГОГРАД, 19 ноября. /ТАСС/. Сборная России по футболу со счетом 4:0 обыграла команду Сирии в товарищеском матче. Встреча прошла в Волгограде в присутствии 35 628 зрителей.
Забитыми мячами отметились Максим Осипенко (33-я, 80-я минуты), Илья Самошников (53) и Алексей Миранчук (66).
15 ноября сборная России в товарищеском матче в Краснодаре выиграла у команды Брунея со счетом 11:0, одержав самую крупную победу в своей истории. Результаты обеих встреч будут учтены в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Сборная России занимает 34-е место в рейтинге ФИФА, команда Сирии располагается на 93-й строчке.