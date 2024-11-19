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Сборная России по футболу обыграла команду Сирии в товарищеском матче

Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу российской команды.

Источник: РИА "Новости"

ВОЛГОГРАД, 19 ноября. /ТАСС/. Сборная России по футболу со счетом 4:0 обыграла команду Сирии в товарищеском матче. Встреча прошла в Волгограде в присутствии 35 628 зрителей.

Забитыми мячами отметились Максим Осипенко (33-я, 80-я минуты), Илья Самошников (53) и Алексей Миранчук (66).

15 ноября сборная России в товарищеском матче в Краснодаре выиграла у команды Брунея со счетом 11:0, одержав самую крупную победу в своей истории. Результаты обеих встреч будут учтены в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Сборная России занимает 34-е место в рейтинге ФИФА, команда Сирии располагается на 93-й строчке.

Россия
4:0
Первый тайм: 1:0
Сирия
Футбол, Товарищеские матчи,
19.11.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
Волгоград Арена
Главные тренеры
Валерий Карпин
Хосе Лана
Голы
Россия
Максим Осипенко
(Даниил Фомин)
33′
Илья Самошников
(Алексей Миранчук)
53′
Алексей Миранчук
(Лечи Садулаев)
66′
Максим Осипенко
80′
Составы команд
Россия
12
Александр Максименко
5
Максим Осипенко
15
Данил Глебов
17
Илья Самошников
28
Алексей Батраков
18
Александр Солдатенков
64′
14
Евгений Морозов
90+3′
23
Юрий Горшков
74′
2
Арсен Адамов
9
Сергей Пиняев
64′
20
Лечи Садулаев
59
Алексей Миранчук
74′
7
Андрей Мостовой
74
Даниил Фомин
74′
19
Артем Карпукас
10
Константин Тюкавин
81′
11
Тамерлан Мусаев
Сирия
22
Ахмад Маданьех
3
Игнасио Абрахам
15
Эмилиано Амор
17
Мохаммад Аль-Салхади
11
Пабло Саббаг
2
Ахмад Фака
87′
5
Омар Аль-Мидани
13
Таэр Крума
87′
19
Закария Ханан
12
Аммар Рамадан
64′
7
Махмуд Аль-Асвад
16
Эльмар Абрахам
77′
8
Махмуд Найеф
18
Факундо Матер
87′
20
Мохаммад Аль-Халлак
10
Махмуд Аль-Мавас
64′
14
Мохаммед Осман
Статистика
1
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Мохаммед Аль-Шамрани
(Саудовская Аравия)
Боковой судья
Файсал Аль-Кахтани
(Саудовская Аравия)
Боковой судья
Халаф Аль-Шаммари
(Саудовская Аравия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Россия
Сирия
Товарищеские матчи: календарь