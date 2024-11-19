Сборная России разгромила Сирию и ударно закрыла год. 26:0 в 5 матчах!

Сборная России действовала достаточно высоко. При владении мячом Глебов традиционно опускался в зону центрального защитника, а Осипенко и Солдатенков располагались ближе к флангам. При такой формации обычно активны игроки на бровке. И если Горшков чаще оставался без мяча, то Самошников был чуть ли не центром притяжения атак. И именно у Ильи возникли отличные шансы отличиться в первой половине тайма. Сначала он дважды не попал по воротам с нескольких метров, а затем мощно зарядил в штангу из-за пределов штрафной. Еще одной заметной фигурой стал Пиняев, который регулярно шел в обводку и обострял.