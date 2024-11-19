«Думаете, я ненормальный?» Карпин эффектно подвел итоги года для сборной России

Сегодня идеально провели 75 минут, потом чуть устали, расслабились, допустили два удара. Были моменты в первом тайме, когда мы просто не попадали по мячу, когда завершали. Счёт мог быть другим. Перед матчем мы не говорили о результате. Говорили о том, как играть. Ребята выполняли эти требования на 100% в течение 75 минут.