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«Думаете, я ненормальный?» Карпин эффектно подвел итоги года для сборной России

Победа над Сирией, серия с общим счётом 34:0, призывы вернуть Дзюбу — тренер ответил на всё.

Источник: Чемпионат.com

Сборная России завершила 2024 год очередной победой с сухим счётом. На этот раз команда Валерия Карпина разгромила Сирию — 4:0.

После матча главный тренер российской команды отметил атмосферу в Волгограде и не придал большого значения серии без пропущенных мячей. А ещё сообщил, что не слышал призывов болельщиков вернуть в команду нападающего Артёма Дзюбу.

Новость

— Атмосфера показывает, что сборная нужна. Ходят и тут, и в Краснодаре именно на неё. Сборная должна собираться, должна жить. Поблагодарил всех ребят. Сбор прошёл идеально. Это касается не только результата, но и отношения ребят, теории, тренировок, требований.

Сегодня идеально провели 75 минут, потом чуть устали, расслабились, допустили два удара. Были моменты в первом тайме, когда мы просто не попадали по мячу, когда завершали. Счёт мог быть другим. Перед матчем мы не говорили о результате. Говорили о том, как играть. Ребята выполняли эти требования на 100% в течение 75 минут.

— Сборная России одержала шесть побед с общим счётом 34:0.
 — Ну и что? У меня есть удовлетворение от отношения ребят. Брать под одну гребёнку игры с Сербией и Брунеем — неправильно. Сегодня понравилось то, там — другое. Когда-то мы пропустим. Мы играем ради болельщиков. Ради этих 30 с лишним тысяч. Если ещё идут очки в рейтинг ФИФА — отлично.

— Обменяли бы эту серию на возвращение к официальным матчам?
 — Вы как сами думаете? Любой нормальный человек вам что ответит? Или вы думаете, что я ненормальный? Согласились бы? Ну и я, естественно, согласился бы.

— Понятно, что Осипенко бьёт пенальти в «Ростове», но были ли альтернативные варианты в прошедшем матче? Это ваше решение?
 — Осипенко — первый штатный исполнитель. Следующий — Тюкавин. Если бы его не было на поле, то там уже решали бы.

— На стадионе был призыв вернуть Дзюбу в сборную России. Был соответствующий баннер.
 — Я не видел и не слышал. Как я мог прислушиваться к болельщикам, если я не слышал. По поводу баннера — я на трибуну смотрю, что ли, во время игры?

— Обсуждали ли вы с футболистами, что матч приурочен к годовщине битвы за Сталинград?
 — Я не говорил с футболистами о дате. Не обсуждали, к чему была приурочена игра, но это дополнительная мотивация для всех.

Авторы: Кирилл Закатченко, Григорий Телингатер

Россия
4:0
Первый тайм: 1:0
Сирия
Футбол, Товарищеские матчи,
19.11.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
Волгоград Арена
Главные тренеры
Валерий Карпин
Хосе Лана
Голы
Россия
Максим Осипенко
(Даниил Фомин)
33′
Илья Самошников
(Алексей Миранчук)
53′
Алексей Миранчук
(Лечи Садулаев)
66′
Максим Осипенко
80′
Составы команд
Россия
12
Александр Максименко
5
Максим Осипенко
15
Данил Глебов
17
Илья Самошников
28
Алексей Батраков
18
Александр Солдатенков
64′
14
Евгений Морозов
90+3′
23
Юрий Горшков
74′
2
Арсен Адамов
9
Сергей Пиняев
64′
20
Лечи Садулаев
59
Алексей Миранчук
74′
7
Андрей Мостовой
74
Даниил Фомин
74′
19
Артем Карпукас
10
Константин Тюкавин
81′
11
Тамерлан Мусаев
Сирия
22
Ахмад Маданьех
3
Игнасио Абрахам
15
Эмилиано Амор
17
Мохаммад Аль-Салхади
11
Пабло Саббаг
2
Ахмад Фака
87′
5
Омар Аль-Мидани
13
Таэр Крума
87′
19
Закария Ханан
12
Аммар Рамадан
64′
7
Махмуд Аль-Асвад
16
Эльмар Абрахам
77′
8
Махмуд Найеф
18
Факундо Матер
87′
20
Мохаммад Аль-Халлак
10
Махмуд Аль-Мавас
64′
14
Мохаммед Осман
Статистика
1
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Мохаммед Аль-Шамрани
(Саудовская Аравия)
Боковой судья
Файсал Аль-Кахтани
(Саудовская Аравия)
Боковой судья
Халаф Аль-Шаммари
(Саудовская Аравия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Россия
Сирия
Товарищеские матчи: календарь