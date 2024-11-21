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Дюков не будет вмешиваться в вопрос вызова Дзюбы в сборную России

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков не будет вмешиваться в вопрос вызова нападающего тольяттинского «Акрона» Артема Дзюбы в сборную России. Об этом Дюков заявил журналистам на Национальной спортивной премии.

Источник: РИА "Новости"

«Есть главный тренер, он принимает решение, а не президент РФС или член исполкома, администрация РФС, я не тренер, и у меня даже нет лицензии C, — сказал Дюков. — Должен быть спортивный принцип. Что касается того, кто выходит на поле, решает главный тренер, а не президент клуба, не спортивный директор, не генеральный менеджер. И я не буду этого делать. Я не просил ни за одного игрока. Не хочу даже влиять на определение того, кого главный тренер приглашает в сборную».

Дзюбе 36 лет, он является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России. На его счету 30 голов в составе национальной команды, по этому показателю нападающий делит первое место с Александром Кержаковым, который уже завершил карьеру. Последний матч за сборную Дзюба провел на групповом этапе чемпионата Европы в 2021 году, сыграв против команды Дании (1:4) и реализовав пенальти.

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