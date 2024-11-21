Дюков не будет вмешиваться в вопрос вызова Дзюбы в сборную России

«Есть главный тренер, он принимает решение, а не президент РФС или член исполкома, администрация РФС, я не тренер, и у меня даже нет лицензии C, — сказал Дюков. — Должен быть спортивный принцип. Что касается того, кто выходит на поле, решает главный тренер, а не президент клуба, не спортивный директор, не генеральный менеджер. И я не буду этого делать. Я не просил ни за одного игрока. Не хочу даже влиять на определение того, кого главный тренер приглашает в сборную».