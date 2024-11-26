Валерий Карпин: «А почему Дзюба должен получить вызов в сборную?»

— Тогда еще назову игру с Белоруссией. Хороший матч. Дело не в крупном счете, на это сейчас вообще внимания не обращаю. Я о качестве игры. О том, сколько моментов мы создали и сколько допустили у своих ворот. Кстати, и с Сирией уже в первом тайме спокойно могли вести 4:0. Но в некоторых эпизодах футболисты просто не попадали по мячу.