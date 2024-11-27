Данил Глебов: Играл бы и дальше с национальными командами, а не медиалигой

— Поглядим. В принципе у нас после октябрьской паузы на игры сборных в целом и до побед был не такой плохой отрезок. Проиграли один матч «Ахмату» (1:2). А так с «Нижним» сыграли в гостях вничью (1:1), с московским «Динамо» тоже на выезде набрали одно очко (1:1). А дальше уже пошли победы — в Кубке над «Спартаком» (1:0), в чемпионате над «Химками» (3:1) и ЦСКА (2:1). Глобально у нас неплохой период сейчас. Но самое главное — мы понимаем, за счет чего можем выигрывать, за счет чего можем набирать очки. И ничего критичного нет, поэтому можем еще хорошо выступить в этом сезоне.