Данил Глебов: Играл бы и дальше с национальными командами, а не медиалигой

Последние две недели были очень насыщенными для тренерского штаба и ключевых футболистов «Ростова». Главный тренер команды Валерий Карпин и его ассистенты Виктор Онопко и Виталий Кафанов, совмещающие свои посты с работой в сборной России, провели два товарищеских матча во главе национальной команды — в Краснодаре с Брунеем (11:0) и в Волгограде с Сирией (4:0). Лидеры «Ростова» — защитник Максим Осипенко и полузащитник Данил Глебов — были в запасе на матч с Брунеем и полностью отыграли матч с Сирией, спустя три дня после которого уже в составе «Ростова» одержали в гостях волевую победу над московским ЦСКА в чемпионате России (2:1).
Теперь донскому клубу предстоит дома ответный матч четвертьфинала «Пути РПЛ» Кубка России против московского «Спартака». Первая встреча была выиграна в гостях со счетом 1:0, поэтому 27 ноября ростовчане могут пройти дальше, отправив красно-белых в «Путь регионов». В интервью «Известиям» капитан «Ростова» Данил Глебов поделился впечатлениями от ноябрьских матчей сборной, высказал мнение, стоит ли играть с такой слабой командой, как Бруней, выразил уверенность, что национальная команда еще сыграет в Ростове-на-Дону, а также оценил текущие результаты своего клуба в чемпионате и Кубке страны.
— Как вы оцените недавние два матча сборной России против Брунея и Сирии?
— Какие-то глобальные выводы я бы делать не стал. В целом мы хорошо провели этот сбор, хорошо тренировались, хорошо отыграли оба матча. Внимательно действовали на поле, с максимальной концентрацией. Пытались делать всё то, что нам говорил тренерский штаб, то, что мы натренировали при подготовке к играм. Можно быть довольными тем, как все прошло.
— Матч с Сирией сильно выделялся на фоне других осенних игр сборной?
— Тяжело сравнивать с Вьетнамом. И давайте не будем этого делать. По поводу Брунея тут говорить нечего — даже нефутбольному человеку понятно, что на фоне этого соперника Сирия сильнее. Поэтому особенно приятно, что мы выиграли у нее с крупным счетом и вообще провели качественный матч.
— Удивил даже не счет 4:0, а то, что вы помимо голов не реализовали кучу моментов и почти ничего не дали создать у своих ворот команде, от которой на фоне Брунея ждали хоть какого-то сопротивления. Это вы так хороши были или сирийцы оказались слабее, чем ожидалось?
— Я все-таки думаю, что это мы хорошо подготовились. Тренерский штаб дал нам указания, что нужно делать. Мы старались это выполнять, поэтому были моменты. Жаль, что в первом тайме много из них не реализовали. Иначе бы смогли уйти на перерыв с более хорошим счетом, чем 1:0.
— Теперь, когда матч с Брунеем сыгран, вы можете сказать, стоило ли его вообще проводить?
— Ну, а какие у нас варианты есть? У нас есть варианты команд?
— Заезженный аргумент противников таких матчей: надо играть с клубами РПЛ или медиакомандами.
— Валерий Георгиевич Карпин, по-моему, на это уже отвечал, что если играть с клубами, то он на это добро не даст. Мне лично тяжело ответить на этот вопрос, но если есть возможность играть с национальными сборными, то я бы старался ей пользоваться.
— Тренерский штаб сборной России и «Ростова» сделал интересную вещь: после матча с Брунеем отпустил назад в ЦСКА Игоря Дивеева, но ростовских игроков — вас и Максима Осипенко — оставил в сборной, и вы отыграли полностью матч с Сирией. При этом через три дня у «Ростова» была игра с ЦСКА. Получилось, что Карпин дал сопернику подольше поработать со своим игроком перед очным матчем, а у вас было меньше отдыха.
— Ну я не знаю, что там с Дивеевым было. Может, Игорь почувствовал дискомфорт или еще какие проблемы, поэтому был отпущен назад в клуб. Обычно Валерий Георгиевич с пониманием относится к таким ситуациям. Поэтому Игоря и отпустили.
— Матч с Брунеем прошел в Краснодаре — городе, где после февраля 2022 года закрыто авиасообщение. РФС впервые привез сборную России в такой регион. Хотели бы, чтобы аналогичная игра прошла в Ростове-на-Дону, куда тоже нельзя сейчас самолетом прилететь?
— Валерий Георгиевич говорил, что изначально планировалось играть с Сирией в Ростове-на-Дону, а не Волгограде. Думаю, что люди, которые занимаются организацией матчей сборной, всё понимают. И в конце концов привезут национальную команду к нам в город.
— Считается, что приехать поездом в Краснодар или Ростов-на-Дону можно уговорить только соперников уровня Брунея. Вы готовы еще раз подобной командой сыграть, чтобы болельщики вашего клуба увидели сборную в своем городе?
— Великолепный вопрос (смеется). Не знаю.
— У «Ростова» были тяжелые сентябрь и октябрь, семь матчей без побед в чемпионате. После недавних успехов можно говорить, что кризис окончательно преодолен?
— Поглядим. В принципе у нас после октябрьской паузы на игры сборных в целом и до побед был не такой плохой отрезок. Проиграли один матч «Ахмату» (1:2). А так с «Нижним» сыграли в гостях вничью (1:1), с московским «Динамо» тоже на выезде набрали одно очко (1:1). А дальше уже пошли победы — в Кубке над «Спартаком» (1:0), в чемпионате над «Химками» (3:1) и ЦСКА (2:1). Глобально у нас неплохой период сейчас. Но самое главное — мы понимаем, за счет чего можем выигрывать, за счет чего можем набирать очки. И ничего критичного нет, поэтому можем еще хорошо выступить в этом сезоне.
— Паники не было, когда находились недалеко от зоны переходных матчей?
— Паники никакой никогда у нас нет. Работаем всегда на пределе своих возможностей, стараемся в любом матче выжимать максимум из ситуации и набирать очки.
— На предстоящий ответный кубковый матч со «Спартаком» особая мотивация?
— Для нас каждый турнир важен — и Кубок России, и чемпионат России. Мы ехали в чемпионате в Москву к ЦСКА за победой и добились ее. Теперь едем домой также за победой над «Спартаком» в Кубке. Мы добились победы в первом матче в гостях. И верим, что способны добиться победы дома, добившись прохода дальше.
Алексей Фомин