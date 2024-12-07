Россия и Парагвай ведут переговоры о проведении товарищеского матча

«Россия и Парагвай ведут переговоры по проведению матча в ближайшие два года. Из-за забитого графика парагвайской сборной играми отбора к ЧМ-2026 обсуждается организация матча в сентябре 2025 или в марте 2026 года. Россия хочет провести домашний матч — Парагвай желает сыграть в Асунсьоне или на нейтральном поле. Стороны пытаются договориться», — сообщил Sport24 источник, знакомый с ситуацией.