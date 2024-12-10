«У друзей отобрали мерседес — Башар Асад помог вернуть». Что происходило с легендой СССР в Сирии

В начале 1990-х известного советского футболиста, а позже тренера Анатолия Байдачного пригласили на работу в сборную Сирии. Там мастеру спорту СССР доверили тренировать молодежную команду страны. Во время жизни в Сирии Байдачный успел познакомиться как с тогдашним президентом Хафезом Асадом, так и с его сыном — Башаром, который в XXI веке стал преемником отца на его посту.
Напомним, что в декабре 2024 года Асад-младший сложил полномочия президента Сирии в результате восстания вооруженной оппозиции. После того, как его власть пала, Башар Асад был приглашен жить в Москве.
Байдачный рассказывал, что однажды Асад-младший сильно его выручил — помог вернуть друзьям советского тренера отобранный у них «мерседес». «Башар тогда был министром безопасности. Ко мне приехали друзья, у них машину отобрали, “мерседес”. Они хотели его в Дамаске продать и купить джип, чуть с носом не остались. Как раз Асад-сын помог», — вспоминал Байдачный в интервью.
Оказалось, что за преступлением стояли не хулиганы, а властные структуры. Автомобиль с друзьями Байдачного остановили люди в форме, после чего «поставили к стенке, сели и уехали». Узнав об этом, Анатолий Николаевич дозвонился до министра спорта Сирии, а тот передал сообщение о ЧП наверх.
«За 45 минут страну перекрыли — через два дня машину нашли в центре города. Выяснилось, что какой-то генерал имел виды на этот “мерседес”, сын главы сирийского КГБ тоже был замешан, а их с должностей поснимали, чуть ли не посадили», — рассказывал тренер.
После Сирии Байдачный успел поработать в Кувейте, а в 1997 году привел минское «Динамо» к победе в чемпионате Белоруссии. В конце 1990-х и в XXI веке Байдачный в разное время возглавлял множество клубов из России: сочинскую «Жемчужину», новороссийский «Черноморец», «Ростсельмаш», «Терек», «Факел». Его последним местом работы в РПЛ стал «Ростов» в 2012 году.
Под руководством Байдачного сборная Сирии в 1994 году выиграла молодежный чемпионат Азии.
Владимир Менес