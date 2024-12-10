«У друзей отобрали мерседес — Башар Асад помог вернуть». Что происходило с легендой СССР в Сирии

В начале 1990-х известного советского футболиста, а позже тренера Анатолия Байдачного пригласили на работу в сборную Сирии. Там мастеру спорту СССР доверили тренировать молодежную команду страны. Во время жизни в Сирии Байдачный успел познакомиться как с тогдашним президентом Хафезом Асадом, так и с его сыном — Башаром, который в XXI веке стал преемником отца на его посту.