Черчесов заявил, что проведет встречу с главой Казахстанской федерации футбола

«Понимаю, что у нового руководителя может быть свой график, — сказал Черчесов. — Но пообщаться необходимо, ведь помимо той самой обязательной программы подготовки к отбору на чемпионат мира есть моменты, которые нам надо обсудить. Потому что в футболе время быстро уходит».
Ранее казахстанский журналист и комментатор Ермухамед Маулен сообщал о том, что Черчесов будет уволен с должности главного тренера сборной Казахстана. Позднее пресс-служба Казахстанской федерации футбола опровергла эту информацию.
«Меня уже давно ничего не удивляет, — отметил Черчесов, рассуждая о слухах вокруг работы в сборной Казахстана. — Во-первых, привык всегда опираться на факты, а не на домыслы, а во-вторых, подобную информацию должна опровергать или подтверждать Казахстанская федерация футбола. Во вторник она выступила с официальным заявлением, где как раз содержится факт: главный тренер сборной — Станислав Черчесов. Так что спокойно занимаюсь целым рядом вопросов, связанным с предстоящим в марте будущего года стартом в отборочной кампании чемпионата мира — 2026. В этом плане есть обязательная программа, которую сейчас выполняю вместе с департаментом сборных команд федерации».
Черчесов работает со сборной Казахстана с июня 2024 года. Под его руководством команда провела шесть матчей в Лиге наций: в первом сыграла вничью, после чего потерпела пять поражений. Ни в одной из этих встреч сборная Казахстана не отметилась забитыми мячами. Команда заняла последнее место в группе со сборными Норвегии, Австрии и Словении в лиге B. В следующем розыгрыше Лиги наций сборная Казахстана будет выступать в лиге C.
Следующие матчи команда Казахстана проведет в квалификации на чемпионат мира 2026 года. Соперниками сборной по группе станут команды Бельгии, Уэльса, Северной Македонии и Лихтенштейна. На чемпионат мира выйдет лучшая команда группы. Сборная, занявшая второе место, сыграет в стыковых матчах.