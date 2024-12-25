Черчесов заявил, что проведет встречу с главой Казахстанской федерации футбола

«Меня уже давно ничего не удивляет, — отметил Черчесов, рассуждая о слухах вокруг работы в сборной Казахстана. — Во-первых, привык всегда опираться на факты, а не на домыслы, а во-вторых, подобную информацию должна опровергать или подтверждать Казахстанская федерация футбола. Во вторник она выступила с официальным заявлением, где как раз содержится факт: главный тренер сборной — Станислав Черчесов. Так что спокойно занимаюсь целым рядом вопросов, связанным с предстоящим в марте будущего года стартом в отборочной кампании чемпионата мира — 2026. В этом плане есть обязательная программа, которую сейчас выполняю вместе с департаментом сборных команд федерации».