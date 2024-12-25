Сборная Беларуси по пляжному футболу признана НОК лучшей командой года

В феврале 2024 года наша сборная добилась исторического результата на чемпионате мира по пляжному футболу, впервые пробившись в четверку сильнейших команд планеты. По ходу турнира подопечные Николаса Альварадо победили сборные Сенегала, Японии, Колумбии и Португалии, в полуфинале только по пенальти уступили итальянцам, после чего проиграли Ирану в матче за третье место. Лучшим бомбардиром чемпионата мира стал Игорь Бриштель. В сентябре белорусы завоевали бронзовые медали Суперфинала Евролиги, а месяц спустя прошли квалификацию на планетарный форум 2025 года на Сейшельских островах. «От имени национальной команды выражаю благодарность за столь высокое доверие. Спасибо всем, кто за нас болел, и тем, кто дал такую высокую оценку нашей работы. В каждой игре мы старались показать статус Беларуси как великой спортивной державы, — сказал Игорь Бриштель. — Закончить хотелось бы девизом нашей команды: неважно, кто против тебя, когда ты лучший».Участие в церемонии принимают чемпионы и призеры Олимпийских игр, именитые спортсмены, члены НОК и заслуженные деятели физической культуры и спорта. В программе награждение лауреатов в шести номинациях: лучший спортсмен, лучшая спортсменка, лучшая команда, лучший тренер, прорыв года и за преданность олимпийскому движению.