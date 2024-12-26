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В Федерации футбола Болгарии исключили матч со сборной России в марте: «Мы могли бы сыграть в июне»

Технический директор Федерации футбола Болгарии Кирилл Котев высказался о возможном проведении товарищеского матча между сборными Болгарии и России.

Источник: Georgi Paleykov/NurPhoto via Getty Images

— Президент РФС заявил, что в марте следующего года Россия может сыграть с европейской сборной. И Болгария — одна из команд, которая свободна в мартовскую паузу. Этот матч возможен?

— Нет. В марте у нас игры Лиги наций и товарищеский матч с Россией невозможен. Но мы бы могли сыграть в июне следующего года. Общение с разными федерациями ведется, но с РФС никаких контактов по поводу возможной товарищеской игры пока нет. На данный момент наши федерации обсуждают многие темы, которые никак не связаны с возможной игрой, — сказал Котев в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.

В марте 2025 года сборная Болгарии проведет стыковые матчи Лиги наций против команды Ирландии.

Россия
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