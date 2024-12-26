В Федерации футбола Болгарии исключили матч со сборной России в марте: «Мы могли бы сыграть в июне»

— Нет. В марте у нас игры Лиги наций и товарищеский матч с Россией невозможен. Но мы бы могли сыграть в июне следующего года. Общение с разными федерациями ведется, но с РФС никаких контактов по поводу возможной товарищеской игры пока нет. На данный момент наши федерации обсуждают многие темы, которые никак не связаны с возможной игрой, — сказал Котев в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.