Клюйверт возглавит сборную Индонезии по футболу, пишут СМИ

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Экс-форвард сборной Нидерландов Патрик Клюйверт назначен главным тренером сборной Индонезии по футболу, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсети Х.
По информации источника, 48-летний специалист подписал соглашение на два года с опцией продления контракта на аналогичный срок. Презентация состоится 12 января в Индонезии. Отмечается, что перед Клюйвертом стоит задача выйти в квалификацию предстоящего чемпионата мира.
Ранее Клюйверт работал в сборных Кюрасао, Камеруна и Нидерландов, нидерландских НЕКе и АЗ, турецком клубе «Адана Демирспор», а также молодежных командах «Аякса» и «Твенте». В качестве игрока он дважды выигрывал бронзовые медали чемпионата Европы в составе сборной Нидерландов.