Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Клюйверт возглавит сборную Индонезии по футболу, пишут СМИ

Журналист Романо: Клюйверт возглавит сборную Индонезии по футболу.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Экс-форвард сборной Нидерландов Патрик Клюйверт назначен главным тренером сборной Индонезии по футболу, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсети Х.

По информации источника, 48-летний специалист подписал соглашение на два года с опцией продления контракта на аналогичный срок. Презентация состоится 12 января в Индонезии. Отмечается, что перед Клюйвертом стоит задача выйти в квалификацию предстоящего чемпионата мира.

Ранее Клюйверт работал в сборных Кюрасао, Камеруна и Нидерландов, нидерландских НЕКе и АЗ, турецком клубе «Адана Демирспор», а также молодежных командах «Аякса» и «Твенте». В качестве игрока он дважды выигрывал бронзовые медали чемпионата Европы в составе сборной Нидерландов.

Индонезия