Клюйверт возглавит сборную Индонезии по футболу, пишут СМИ

По информации источника, 48-летний специалист подписал соглашение на два года с опцией продления контракта на аналогичный срок. Презентация состоится 12 января в Индонезии. Отмечается, что перед Клюйвертом стоит задача выйти в квалификацию предстоящего чемпионата мира.