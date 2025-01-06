Черчесов вылетает в Казахстан и может встретиться с новым руководством КФФ

На жеребьевке отборочного турнира чемпионата мира-2026 в середине декабря Казахстан попал в группу с Бельгией, Уэльсом, Северной Македонией и Лихтенштейном. Цикл стартует в марте 2025 года, основная часть продлился до ноября, а второй этап отбора в финальный турнир пройдет в марте 2026-го.