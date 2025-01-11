В Бельгии сообщили, что ожидают отставку Тедеско

«Действительно, Анри — одна из возможных кандидатур. Официально федерация — в основном новый технический директор Венсан Манар — все еще “сканирует” Тедеско. Но в целом ожидается, что Доменико будет уволен. Была близка сделка с Сержиу Консейсау, но за ним пришел “Милан”… Марк ван Боммел также находится в списке претендентов.



Конечно, Анри имеет сильную поддержку, так как он знает многих игроков и у него особые отношения с Лукаку. Но Тьерри также является телевизионным обозревателем, а недавняя политика федерации заключалась в том, чтобы больше не привлекать тренеров, занимающихся медийной активностью…», — сказал Гердай «СЭ».