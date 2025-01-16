Тедеско может покинуть пост тренера сборной Бельгии до конца января

Тедеско возглавил сборную Бельгии в 2023 году. Под его руководством команда без поражений отобралась на Евро-2024, где уступила словакам на групповой стадии и французам в ⅛ финала. Осенью бельгийцы потерпели четыре поражения в шести играх Лиги наций и в марте сыграют со сборной Украины в стыковых матчах за право выступить в высшем дивизионе.