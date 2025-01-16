Тедеско может покинуть пост тренера сборной Бельгии до конца января

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Итальянец Доменико Тедеско может покинуть пост главного тренера сборной Бельгии по футболу до конца января, сообщается Get Football News France со ссылкой на L'Equipe.
По информации источника, Королевская бельгийская футбольная ассоциация (RBFA) планирует к февралю объявить о назначении нового тренера. Главными претендентами на пост являются бывший главный тренер «Наполи» Руди Гарсия и Тьерри Анри, который ранее возглавлял молодежную сборную Франции.
Тедеско возглавил сборную Бельгии в 2023 году. Под его руководством команда без поражений отобралась на Евро-2024, где уступила словакам на групповой стадии и французам в ⅛ финала. Осенью бельгийцы потерпели четыре поражения в шести играх Лиги наций и в марте сыграют со сборной Украины в стыковых матчах за право выступить в высшем дивизионе.
С 2019 по 2021 год Тедеско возглавлял московский «Спартак». Под его руководством «красно-белые» заняли второе место в чемпионате России (сезон-2020/21).