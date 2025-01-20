Суд над Рубиалесом по делу о поцелуе футболистки начнется в Испании 3 февраля

10 сентября 2023 года Рубиалес сообщил, что подал заявление об отставке с поста президента RFEF. Ранее судья постановил выдать запрет на приближение к Эрмосо в радиусе 200 метров. Рубиалесу также воспрещается контактировать с ней во время судебных разбирательств.