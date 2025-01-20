Белорусы взяли реванш у сборной Ирана по пляжному футболу в гостевом спарринге

После поражения в первом поединке в иранском Бушере сегодня белорусы переиграли хозяев с результатом 4:3. В составе победителей голы забили Максим Харитонов, Олег Гапон, Евгений Новиков и Игорь Бриштель.
Позавчера подопечные Николаса Альварадо уступили иранской команде со счетом 1:2. У белорусов отличился Артемий Дрозд.
Заключительный контрольный поединок белорусы и иранцы проведут 21 января. В мировом рейтинге сборная Беларуси сейчас занимает 5-е место, Иран находится на 6-й позиции.
Эти встречи являются очередным этапом подготовки к чемпионату мира, который пройдет в начале мая на Сейшельских островах. Первым этапом был декабрьский сбор в Санкт-Петербурге. Там белорусы провели два спарринга с местными клубами. В первом гости уверенно переиграли «Лекс» — 7:3, а затем уступили чемпиону России «Кристаллу» — 4:5. На февраль запланирован сбор в Объединенных Арабских Эмиратах и встречи с командой ОАЭ, а в марте белорусы вновь съездят в Санкт-Петербург и проведут там контрольные поединки со сборной России.
Финальная часть 13-го планетарного форума по пляжному футболу под эгидой ФИФА пройдет с 1 по 11 мая 2025 года на Сейшельских островах. Сборная Беларуси принимала участие в трех последних мировых чемпионатах: в 2024 году белорусы заняли четвертое место, в 2019-м и 2021-м не смогли пробиться в плей-офф. В прошлом сезоне команда Николаса Альварадо стала бронзовым призером Евролиги.