Белорусы взяли реванш у сборной Ирана по пляжному футболу в гостевом спарринге

Эти встречи являются очередным этапом подготовки к чемпионату мира, который пройдет в начале мая на Сейшельских островах. Первым этапом был декабрьский сбор в Санкт-Петербурге. Там белорусы провели два спарринга с местными клубами. В первом гости уверенно переиграли «Лекс» — 7:3, а затем уступили чемпиону России «Кристаллу» — 4:5. На февраль запланирован сбор в Объединенных Арабских Эмиратах и встречи с командой ОАЭ, а в марте белорусы вновь съездят в Санкт-Петербург и проведут там контрольные поединки со сборной России.