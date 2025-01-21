Сборная Беларуси по пляжному футболу второй раз уступила иранцам

Сегодня в заключительном спарринге в Бушере подопечные Николаса Альварадо уступили хозяевам со счетом 2:4. У проигравших мячи забили Олег Гапон и Юрий Петровский. Вчера белорусы выиграли с результатом 4:3 (голы у победителей забили Максим Харитонов, Олег Гапон, Евгений Новиков и Игорь Бриштель), а в первой встрече с минимальным перевесом победили иранцы — 2:1 (Артемий Дрозд). В мировом рейтинге сборная Беларуси сейчас занимает 5-е место, Иран находится на 6-й позиции.