Сборная Беларуси по пляжному футболу второй раз уступила иранцам

Сегодня в заключительном спарринге в Бушере подопечные Николаса Альварадо уступили хозяевам со счетом 2:4. У проигравших мячи забили Олег Гапон и Юрий Петровский. Вчера белорусы выиграли с результатом 4:3 (голы у победителей забили Максим Харитонов, Олег Гапон, Евгений Новиков и Игорь Бриштель), а в первой встрече с минимальным перевесом победили иранцы — 2:1 (Артемий Дрозд). В мировом рейтинге сборная Беларуси сейчас занимает 5-е место, Иран находится на 6-й позиции.
Следующий этап подготовки к главному старту сезона — чемпионату мира — белорусская дружина проведет в феврале в Объединенных Арабских Эмиратах, где встретится с национальной командой ОАЭ, а в марте белорусы сыграют в Санкт-Петербурге со сборной России.
Финальная часть 13-го планетарного форума по пляжному футболу под эгидой ФИФА пройдет с 1 по 11 мая 2025 года на Сейшельских островах. Сборная Беларуси принимала участие в трех последних мировых чемпионатах: в 2024 году белорусы заняли четвертое место, в 2019-м и 2021-м не смогли пробиться в плей-офф. В прошлом сезоне команда Николаса Альварадо стала бронзовым призером Евролиги.