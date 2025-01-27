Разозлил Казахстан и ушел: герой ЧМ-2018 Черчесов снова без работы

«Извините за нескромность, столько титулов иметь — это не значит, что ты хочешь проигрывать. Другое дело, что на ситуацию нужно объективно смотреть, а не раздражаться и срываться на футболистов. Моя задача — им подсказывать, готовить и действовать. Определенный этап сборная прошла, это я уже говорил. Невозможно жить прошлым. Есть сегодня и завтра. Важно гордиться и ценить то, что было. Но везде бывает смена поколений. И это переходный период, в который я попал. А есть такая фраза: “Боже упаси — жить в эпоху перемен”. Вот я в эпохе перемен сборной Казахстана. Я делаю свою работу, а вокруг что творится — только мило улыбаюсь». («Cпорт Шредингера»).