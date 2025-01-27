Разозлил Казахстан и ушел: герой ЧМ-2018 Черчесов снова без работы

Экс-наставник сборной России по футболу Станислав Черчесов покинул должность главного тренера сборной Казахстана, соответствующее заявление появилось на официальном сайте Казахстанской федерации футбола (КФФ). Отмечается, что соглашение расторгнуто по обоюдному согласию — вместе с нашим специалистом национальную команду Казахстана покинул его тренерский штаб.
Шестиматчевая катастрофа
Понять руководство Казахстанской федерации футбола (КФФ), у которого в конце 2024 года появился новый президент Марат Омаров, можно. Летом россиянин прилетел в Казахстан из Венгрии, где тренировал «Ференцварош», и попросту провалился в Лиге наций УЕФА. При Черчесове команда проиграла пять из шести матчей, а команда пропустила пятнадцать (!) безответных мячей, установив антирекорд международного турнира:
- нулевая ничья и унизительный разнос от Норвегии (0:5);
- разгром от Австрии со счетом 0:4 и еще одно поражение (0:2);
- два поражения от Словении (0:3 на выезде и 0:1 дома).
По результатам всех встреч сборная Казахстана вылетела из дивизиона B и была понижена в статусе, отправившись в квартет C.
«Объективно смотреть, а не раздражаться»
Черчесов на фоне провала команды признавался, что не переживает из-за результатов. И объяснил, почему:
«Тренер не имеет права переживать. Как только он начинает это делать, то превращается в болельщика. Болельщики могут переживать. Другое дело, когда мы говорим о неудачах, то нам нужно смотреть на вещи реально, не плавать где-то… До моего прихода сборная проиграла пять игр, причем не Норвегии, а Люксембургу, Азербайджану и Армении. Когда мы играем в такой конкурентной Лиге и нас ждет отбор к ЧМ, то у тренера должны быть правильные весы: что важнее — забить на гол больше, на очко больше набрать и остаться на последнем месте? Или сделать какие-то изменения и посмотреть?».
В то же время Станислав Саламович отметил, что «никому не хочется проигрывать», но указал на то, что период его работы пришелся на переходный период в национальной команде:
«Извините за нескромность, столько титулов иметь — это не значит, что ты хочешь проигрывать. Другое дело, что на ситуацию нужно объективно смотреть, а не раздражаться и срываться на футболистов. Моя задача — им подсказывать, готовить и действовать. Определенный этап сборная прошла, это я уже говорил. Невозможно жить прошлым. Есть сегодня и завтра. Важно гордиться и ценить то, что было. Но везде бывает смена поколений. И это переходный период, в который я попал. А есть такая фраза: “Боже упаси — жить в эпоху перемен”. Вот я в эпохе перемен сборной Казахстана. Я делаю свою работу, а вокруг что творится — только мило улыбаюсь». («Cпорт Шредингера»).
Бесконечные скандалы
Куда хуже сказывались на отношении казахстанцев к тренеру команды № 1 резонансные ситуации, в которые попадал Станислав Саламович во время пресс-конференций. В октябре в соцсетях распространилось видео, на котором специалист после поражения от словенцев в матче Лиги наций неоднозначно отреагировал на вопрос журналиста на казахском языке. Черчесов обратился к представителю СМИ: «Вы сейчас по-французски говорите?» Шутка заключалась в том, что журналист был одет в футболку французского топового клуба «Пари Сен-Жермен» (за который, к слову, выступает российский вратарь Матвей Сафонов). Вот только в Казахстане юмор одного из творцов нашего успеха на домашнем ЧМ-2018 не оценили — министерство туризма и спорта страны сразу потребовало разъяснений от федерации футбола по поводу высказываний рулевого сборной:
«В социальных сетях активно распространяется видеоматериал, в котором главный тренер национальной сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов, предположительно, допустил высказывания, оскорбляющие казахский язык. Этот инцидент вызвал широкий общественный резонанс».
Казахстанская федерация футбола вступилась за тренера, заверив, что Черчесов с большим уважением относится к языку и культуре страны, а также активно изучает казахский. Однако от санкций это россиянина не уберегло: Черчесова оштрафовали на сумму в размере 738 400 казахстанских тенге (примерно 146 630 рублей).
«Есть ошибки, мы только вчера об этом говорили с журналистами. Юмор Черчесова, конечно, выходит за рамки. Я лично переговорил с ним, объяснил актуальность и приоритет государственного языка. Мы провели с ним беседу, работу. Ему выставлен штраф», — прояснил ситуацию тогдашний глава КФФ Адлет Барменкулов.
Сам Черчесов признал свою неправоту:
«Каждый раз, когда говорю публично, знаю что имею в виду. И если мою шутку не поняли, значит, был не прав». (СЭ).
Как тут не вспомнить первый скандал с участием тренера на новом рабочем месте. На июньской пресс-конференции по случаю назначения на пост главного тренера сборной Черчесову не понравилось то, что ему задали вопрос на казахском:
«Почему ты так ко мне обращаешься? По-осетински можно тебе отвечать?»
А вот последний инцидент с представителями СМИ Черчесов отлично сгладил, обошлось без конфликта. Во время общения с прессой один из журналистов по ошибке назвал экс-тренера сборной России «Станиславом Салмановичем». Станислав Саламович ответил с юмором:
«Я тоже могу обидеться, мое отчество неправильно называют. Но ничего, мы не обидчивые, так что я привык. По-русски — Приветович».
Что дальше для Черчесова?
Наиболее вероятным видится возвращение в Россию. Еще в ноябре журналист Иван Карпов делился инсайдом, что в случае отставки с поста главного тренера Казахстана тренер может возглавить грозненский «Ахмат», в котором Черчесов уже трудился с 2011 по 2013 года.
Клуб из Чечни с двумя победами в 18 турах Российской премьер-лиги (РПЛ) в настоящий момент идет на предпоследнем 15-м месте в турнирной таблице чемпионата страны и рискует впервые с 2008 года покинуть высший дивизион.