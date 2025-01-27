Экс-игрока сборной Бельгии задержали по подозрению в контрабанде кокаина

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Бывший футболист сборной Бельгии Раджа Наингголан задержан по подозрению в контрабанде наркотиков через порт Антверпена, сообщает Gazet van Antwerpen со ссылкой на прокуратуру Брюсселя.
Утром 36-летний игрок отсутствовал на тренировке в связи с задержанием. Всего в понедельник состоялись 30 обысков в провинции Антверпен и в Брюсселе, в том числе обыск машины Наингголана в Антверпене. Как отмечает издание, ранее выяснилось, что один из деловых партнеров Наингголана в фирме, занимающейся частными самолетами, в прошлом был осужден за контрабанду наркотиков на частных самолетах для движения «Хезболлах».
«Расследование касается предполагаемых фактов ввоза кокаина из Южной Америки в Европу через порт Антверпена и его перераспределения в Бельгии. Мы можем подтвердить, что футболист Раджа Наингголан был задержан в рамках этого дела. Поскольку слушания в настоящее время продолжаются и в соответствии с принципом презумпции невиновности, никаких дальнейших комментариев на данном этапе не будет», — заявили изданию в прокуратуре.
Наингголан в пятницу дебютировал за клуб второго бельгийского дивизиона «Локерен-Темсе» и забил прямым ударом с углового. Также он выступал за итальянские «Пьяченцу» «Кальяри» «Рому», «Интер» и СПАЛ, бельгийский «Антверпен» и индонезийский «Бхаянгкара». Является чемпионом Италии и Бельгии. За национальную команду Наингголан провел 30 матчей, забил шесть мячей и отдал три голевые передачи.
В 2020 году в порту Антверпена полиция перехватила две партии наркотического вещества общим весом около 1370 килограммов, которые, по версии следствия, принадлежали бывшему футболисту «Спартака» Квинси Промесу. Помимо этого, футболист якобы был связан с наркоторговцем Питом Уортелом, которому заплатил 250 тысяч евро за утерянный кокаин «ради своей безопасности». По данным прокуратуры, Промес и Уортел входили в крупную преступную сеть. По мнению обвинения, Промес был одним из лидеров группировки. Прокуратура предоставила записи телефонных разговоров, в которых футболист говорит о вложении 75 тысяч евро в торговлю наркотиками и организацию доставки запрещенных веществ.