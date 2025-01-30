Вратарь «Реала» Куртуа подтвердил готовность вернуться в сборную Бельгии

«Я не хочу об этом сейчас много говорить, но это правда — я звонил тренеру сборной, он скоро приедет в Мадрид. Думаю, возвращение не за горами. Моей конечной целью является попадание на чемпионат мира 2026 года. Посмотрим, что принесет будущее, но сейчас все позитивно», — приводит слова Куртуа vi.nl со ссылкой на VTM.