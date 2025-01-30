Вратарь «Реала» Куртуа подтвердил готовность вернуться в сборную Бельгии

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа подтвердил свою готовность вернуться в сборную Бельгии по футболу после увольнения Доменико Тедеско, с которым, по его словам, у него был конфликт.
Экс-тренер московского «Спартака» Тедеско был отправлен в отставку с поста главного тренера национальной команды Королевской бельгийской футбольной ассоциацией (RBFA) 17 января. На его место был назначен француз Руди Гарсия.
«Я не хочу об этом сейчас много говорить, но это правда — я звонил тренеру сборной, он скоро приедет в Мадрид. Думаю, возвращение не за горами. Моей конечной целью является попадание на чемпионат мира 2026 года. Посмотрим, что принесет будущее, но сейчас все позитивно», — приводит слова Куртуа vi.nl со ссылкой на VTM.
Тедеско возглавлял сборную Бельгии с февраля 2023 года, а Куртуа свой последний матч за национальную команду провел 17 июня того же года. Прошлым летом он не выступил на Евро-2024 в Германии.
«Это было исключительно из-за предыдущего тренера. По определенным причинам мы конфликтовали с ним. Думаю, в конечном итоге мы убедились, что я был прав», — добавил голкипер.
Куртуа 32 года. На его счету 102 матча за сборную Бельгии, с которой он выступил на трех чемпионатах мира (2014, 2018, 2022) и двух чемпионатах Европы (2016, 2020).