Белорусы победно начали выступление на Кубке развития по футболу

В своем стартовом поединке в столичном Футбольном манеже белорусы одолели сверстников из Таджикистана — 1:0. Победный гол на 49-й минуте встречи забил Андрей Лупак. Завтра хозяева турнира встретятся с командой Узбекистана, которая сегодня одержала волевую викторию над сборной академий Blockchain Sports из Бразилии — 3:1.
Также сегодня сборная Казахстана переиграла сверстников из Ирана со счетом 2:0, а россияне разгромили азербайджанцев — 3:0. Соревнования завершатся 21 февраля.
В прошлом сезоне Кубок развития в пятый раз выиграла юношеская сборная Беларуси. В разные годы победителями этих состязаний становились юные футболисты России (6 раз), Украины (4), Бельгии (2), а также Сербии и Черногории, Таджикистана, Израиля (все — по 1).