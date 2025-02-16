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Белорусы победно начали выступление на Кубке развития по футболу

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юношеская сборная Беларуси (U-17) победно начала выступление на 21-м розыгрыше Кубка развития в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

В своем стартовом поединке в столичном Футбольном манеже белорусы одолели сверстников из Таджикистана — 1:0. Победный гол на 49-й минуте встречи забил Андрей Лупак. Завтра хозяева турнира встретятся с командой Узбекистана, которая сегодня одержала волевую викторию над сборной академий Blockchain Sports из Бразилии — 3:1.

Также сегодня сборная Казахстана переиграла сверстников из Ирана со счетом 2:0, а россияне разгромили азербайджанцев — 3:0. Соревнования завершатся 21 февраля.

В прошлом сезоне Кубок развития в пятый раз выиграла юношеская сборная Беларуси. В разные годы победителями этих состязаний становились юные футболисты России (6 раз), Украины (4), Бельгии (2), а также Сербии и Черногории, Таджикистана, Израиля (все — по 1).

Белоруссия U21
Таджикистан