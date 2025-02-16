Белорусы победно начали выступление на Кубке развития по футболу

В прошлом сезоне Кубок развития в пятый раз выиграла юношеская сборная Беларуси. В разные годы победителями этих состязаний становились юные футболисты России (6 раз), Украины (4), Бельгии (2), а также Сербии и Черногории, Таджикистана, Израиля (все — по 1).