Не слабо: чем интересны соперники сборной в первой половине 2025 года

Сборная России по футболу определилась с соперниками на ближайшие месяцы. На прошедшей неделе было официально объявлено, что в марте подопечные Валерия Карпина сыграют в Москве с Замбией. А в июне им предстоит домашняя встреча с Нигерией и выездная с Белоруссией. По мнению экспертов, этим составом спаррингов Российский футбольный союз (РФС) сумел повысить уровень национальной команды по сравнению с 2024 годом.
Замбия
Все три команды, с которыми Россия сыграет в первой половине 2025 года, находятся в топ-100 рейтинга ФИФА. Это существенный прогресс на фоне тех сборных, с которыми наши играли осенью прошлого года. Вьетнам и Бруней находились в конце второй сотни, а Сирия замыкала первую. На 10 строчек в таблице сирийцев опережает Замбия — самая слабая из команд, с которыми договорился РФС на ближайшие месяцы.
Замбийцы располагаются в рейтинге на 87-й строчке. Год назад эта команда не вышла из группы на Кубке Африканских наций — в квартете с Конго, Танзанией и Марокко она не одержала ни одной победы. При этом еще в 2012 году Замбия выигрывала главный трофей своего континента. Основной звездой этой сборной считается нападающий Патсон Дака из английского «Лестер Сити».
Главным тренером Замбии с 2022 года является израильтянин Авраам Грант, известный широкому кругу болельщиков по работе в Английской Премьер-лиге (АПЛ), где он в 2007—2011 годах возглавлял «Челси», «Портсмут» и «Вест Хэм Юнайтед». Именно под его руководством «Челси» впервые в своей истории дошел до финала Лиги чемпионов, который был сыгран в мае 2008 года в Москве. Тогда лондонский клуб лишь в серии пенальти (5:6) после ничьей 1:1 в основное и дополнительное время проиграл «Манчестер Юнайтед».
Матч с Замбией должен пройти в 20-х числах марта. Уже точно известно, что он будет сыгран в Москве. Пока не объявлено, на каком стадионе, но, по данным «Спорт-Экспресса», в качестве приоритетного варианта РФС рассматривает «ВТБ Арену».
— Понятно, что это далеко не тот соперник, о котором можно мечтать, но сейчас надо играть с теми, с кем можем, кто имеет желание и возможности встречаться с нами, — поделился мнением с «Известиями» почетный президент РФС Вячеслав Колосков. — Замбия — не самая плохая команда Африки, которая точно сильнее Брунея и Вьетнама. Если она готова приехать к нам, надо пользоваться моментом и проверять свои силы на ее фоне. Правда, не уверен, что матч вызовет большой интерес у московской аудитории. В столице были полные трибуны, когда к нам приезжали Камерун и Сербия, но пойдет ли народ на Замбию, большой вопрос. Игры с такими соперниками лучше проводить в регионах, где люди нечасто видят сборную, поэтому заполняют стадионы на Брунее, как это случилось в Краснодаре, или на Кубе и Сирии, с которыми мы играли в Волгограде. Но, видимо, у РФС не было возможности провести игру где-то подальше от Москвы, или соперник не согласился лететь дальше столицы. Так что будем надеяться, что у руководства нашего футбола хватит способностей провести такую кампанию по привлечению зрителей, что мы увидим полные трибуны.
Нигерия
Нигерийцы традиционно являются лидерами африканского футбола. Пожалуй, только Камерун и Марокко могут поспорить с ними по части достижений на международной арене. Они первыми в истории добились большой победы за пределами Черного континента — золото Олимпиады-1996 в Атланте. Подобное сумел повторить лишь Камерун, выигравший Игры-2000 в Сиднее.
Два года назад на последнем на данный момент Кубке Африканских наций Нигерия выиграла серебряные медали. Ее нападающий Адемола Лукман в прошлом году выиграл Лигу Европы в составе итальянской «Аталанты» и был признан лучшим игроком Африки.
В команде также есть чемпион Италии — 2023 в составе «Наполи» Виктор Осихмен, нынешний сезон проводящий в аренде в турецком «Галатасарае», нападающий сенсационно идущего третьим в чемпионате Англии «Ноттингем Форреста» Тайво Авонийи, полузащитник «Лестера» Уилфред Ндиди и многие другие игроки, выступающие в топовых европейских чемпионатах.
В рейтинге ФИФА Нигерия по итогам 2024 года расположилась на 44-й строчке. К слову, Россия сейчас находится на 32-м месте. И теперь она получила одного из самых сильных соперников за последние три года. Пожалуй, за время отстранения от международных соревнований сопоставимые по статусу спарринг-партнеры были только в лице Ирана в марте 2023-го (1:1), Камеруна в октябре 2023-го (1:0) и Сербии в марте 2024 года (4:0). Матч с Нигерией запланирован на 6 июня.
— Здорово, что РФС смог договориться с таким соперником, — отметил в разговоре с «Известиями» бывший главный тренер сборной России Юрий Семин. — Нигерия традиционно является флагманом африканского футбола и периодически показывает хорошие результаты на чемпионатах мира, а многие ее игроки успешно выступают в лучших европейских национальных чемпионатах за сильные клубы. Эта игра — одна из главных для России за время отстранения от международных турниров. И она будет хорошей проверкой готовности наших ребят на случай, если их в ближайшие годы вернут в официальные соревнования. Вообще список соперников на ближайшие месяцы выглядит убедительно. Хочется только, чтобы Замбия и Нигерия привезли основные составы. Тогда мы сможем максимально точно понять сильные и слабые стороны нынешней сборной России.
Белоруссия
В отличие от российских клубных и сборных команд их белорусские коллеги избежали бана в феврале 2022 года. Хотя остальные спортсмены страны отстранены от международных соревнований в той же степени, что и россияне, футболисты из Белоруссии выступают в официальных турнирах.
С лета 2021 года белорусские клубы в еврокубках и сборная в Лиге наций УЕФА и отборочных турнирах чемпионатов мира и Европы проводят домашние матчи на нейтральных полях. Поэтому товарищеская встреча с Россией, состоявшаяся прошлым летом в Минске, стала для Белоруссии первой за три года международной игрой на своей территории.
Тогда на стадионе «Динамо» РФ разгромно победила со счетом 4:0. Спустя год она вновь поедет к соседям — матч пройдет 10 июня. В рейтинге ФИФА белорусы находятся на 98-м месте. В отборе к чемпионату Европы — 2024 они заняли в своей группе четвертое место, пропустив вперед Румынию, Швейцарию и Израиль и опередив Косово и Андорру. Они провалили и старт того турнира — домашний разгром 0:5 от Швейцарии и минимальные поражения от Румынии в гостях (1:2) и Израиля дома (1:2).
Было и фиаско в виде выездной ничьей (0:0) с Андоррой — одной из самых слабых команд Европы. Но во второй половине отбора Белоруссия сумела прибавить, помимо побед над Косово и в ответной игре с Андоррой добившись ничьих со Швейцарией (3:3) и Румынией (0:0). Уже осенью команду ждет старт в отборе к ЧМ-2026.
— У белорусов крепкая сборная, — сказал «Известиям» бывший тренер сборной России Александр Тарханов. — Ее нельзя назвать сильной, но она может выдать хороший матч. Конечно, главный из наших соперников на ближайшие месяцы — это Нигерия, но и Белоруссия — хороший спарринг.
Напомним, Россия отстранена от международных соревнований с февраля 2022 года. С осени 2022-го она провела 16 товарищеских матчей — с Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0), Узбекистаном (0:0), Ираном (1:1), Ираком (2:0), олимпийской сборной Египта для игроков не старше 23 лет (1:1; 1:2), Катаром (1:1), Камеруном (1:0), Кенией (2:2), Кубой (8:0), Сербией (4:0), Белоруссией (4:0), Вьетнамом (4:0), Брунеем (11:0) и Сирией (4:0).
Алексей Фомин