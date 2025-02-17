Не слабо: чем интересны соперники сборной в первой половине 2025 года

— Понятно, что это далеко не тот соперник, о котором можно мечтать, но сейчас надо играть с теми, с кем можем, кто имеет желание и возможности встречаться с нами, — поделился мнением с «Известиями» почетный президент РФС Вячеслав Колосков. — Замбия — не самая плохая команда Африки, которая точно сильнее Брунея и Вьетнама. Если она готова приехать к нам, надо пользоваться моментом и проверять свои силы на ее фоне. Правда, не уверен, что матч вызовет большой интерес у московской аудитории. В столице были полные трибуны, когда к нам приезжали Камерун и Сербия, но пойдет ли народ на Замбию, большой вопрос. Игры с такими соперниками лучше проводить в регионах, где люди нечасто видят сборную, поэтому заполняют стадионы на Брунее, как это случилось в Краснодаре, или на Кубе и Сирии, с которыми мы играли в Волгограде. Но, видимо, у РФС не было возможности провести игру где-то подальше от Москвы, или соперник не согласился лететь дальше столицы. Так что будем надеяться, что у руководства нашего футбола хватит способностей провести такую кампанию по привлечению зрителей, что мы увидим полные трибуны.