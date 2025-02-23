МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа объявил о возвращении в сборную Бельгии по футболу.
Ранее Куртуа заявлял, что будет готов вернуться в национальную команду после увольнения с поста главного тренера Доменико Тедеско, с которым у него был конфликт. Бывший тренер московского «Спартака» был отправлен в отставку 17 января.
«В последнее время я не чувствовал того же отношения, какое есть в клубе. К тому же были проблемы с бельгийской прессой. Возможно, после этих полутора лет, когда я был травмирован или просто в стороне, я соскучился по игре за сборную, по игре на больших турнирах», — сказал Куртуа на интервью, видеозапись которого выложена на YouTube-канале Koora Break.
Куртуа 32 года. На его счету 102 матча за сборную Бельгии, с которой он выступил на трех чемпионатах мира (2014, 2018, 2022) и двух чемпионатах Европы (2016, 2020).