Куртуа объявил о возвращении в сборную Бельгии

«В последнее время я не чувствовал того же отношения, какое есть в клубе. К тому же были проблемы с бельгийской прессой. Возможно, после этих полутора лет, когда я был травмирован или просто в стороне, я соскучился по игре за сборную, по игре на больших турнирах», — сказал Куртуа на интервью, видеозапись которого выложена на YouTube-канале Koora Break.