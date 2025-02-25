Джанлуиджи Буффон прокомментировал решение своего сына выступать за сборную Чехии

«Он сделал это свободно, так же как он решил поехать в “Пизу”. Мы обсуждали это всей семьей и мы счастливы. Он должен сам принимать решения и следовать своему собственному пути без ограничений. Прежде всего, без давления, по причине того, что он — Буффон. Он сделает это самостоятельно, без каких-либо ярлыков. Всё, что он имеет сейчас, он заслужил сам. Посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Буффона Tuttosport.