Дания выступает категорически против возвращения России в международные турниры и потребует отстранить Белоруссию

— Недавно генеральный секретарь РФС говорил, что в Дании хотят, чтобы российский футбол «страдал». Какова позиция ДФС?
— Позиция ДФС давно сформирована, и она выглядит следующим образом. С начала конфликта на Украине российский футбол был исключен из международных соревнований. Это решение было принято в 2022 году УЕФА и ФИФА, это решение поддержал ДФС.
ФИФА и УЕФА были одними из первых международных организаций, которые приостановили участие российских сборных и клубов в международных турнирах после начала конфликта. Представители ДФС на общем собрании в марте 2022 года приняли резолюцию в поддержку украинского футбола и его игроков.
Датские национальные сборные несколько раз выходили на поле в форме с флагами Дании, Украины и стран-соперников, чтобы выразить солидарность с Украиной. Мужская и женская национальные сборные отказались от красных игровых футболок в марте 2022 года в пользу футболок, созданных для поддержки работы ЮНИСЕФ на Украине.
В начале октября 2023 года УЕФА предложил разрешить участие российских юношеских команд (до 17 лет) при соблюдении определенных условий, включая нейтралитет. Этот пункт вызвал протест и был отозван.
Ни одна датская футбольная команда не будет играть против России, пока конфликт продолжается. Независимо от формата турнира ДФС не примет участие в соревнованиях с российским участием. Датский футбол поддерживает решения МОК, УЕФА и ФИФА о запрете участия российских команд в международных турнирах и отборочных матчах.
ДФС подчеркивает, что Белоруссия также должна быть исключена из международного футбола, поскольку страна способствует конфликту. Если Белоруссия не будет отстранена, ДФС поднимет этот вопрос в УЕФА и ФИФА, — сказал Педерсен в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.