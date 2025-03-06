Дания выступает категорически против возвращения России в международные турниры и потребует отстранить Белоруссию

Датские национальные сборные несколько раз выходили на поле в форме с флагами Дании, Украины и стран-соперников, чтобы выразить солидарность с Украиной. Мужская и женская национальные сборные отказались от красных игровых футболок в марте 2022 года в пользу футболок, созданных для поддержки работы ЮНИСЕФ на Украине.