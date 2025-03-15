Судью-трансгендера впервые назначили на матч сборных. Ранее экспериментировали в Англии

Арбитр так прокомментировала свой транспереход: «Моя цель всегда заключалась в том, чтобы меня воспринимали как женщину. Теперь это так, и я благодарю свою дочь Хейли, которая на протяжении всей своей карьеры как спортсмен всегда боролась за гендерное равенство и права таких людей, как я. Да, я новатор. Мой рост 1,80, у меня огромные руки, и раньше я играл в футбол, но теперь, с переходом, я потерял много мышечной массы. Важно, что люди выражают то, кем они являются на самом деле», — говорила Дэниэлс в интервью RFI.