Судью-трансгендера впервые назначили на матч сборных. Ранее экспериментировали в Англии

Израильский арбитр Сапир Берман, совершившая трансгендерный* переход в 2021 году, получила назначение на международные матчи в отборочном турнире женского Евро-2025 (U-17). 17 марта Берман отработает матч сборных Северной Ирландии и Черногории, а 23-го — встречу Черногории с Казахстаном.
Знаменитый трансгендер
Впервые спортивный мир узнал о Берман в 2021 году, когда еще мужчина-рефери, работавший в израильской лиге, заявил о смене пола. «На людях я был мужчиной, но когда оставался наедине с собой — только женщиной», — так прокомментировал решение судья, которого тогда еще звали Саги.
При этом, несмотря на смену пола, Берман хотела остаться в профессии: «Я понимала, что при специфике израильского восприятия футбола мне будет непросто, однако ждать дольше не сочла возможным. Я знаю, что столкнусь с неприятием и руганью. Меня это не беспокоит, и меня это не остановит. Я хочу судить — матчи женских команд, молодежи, первую лигу, высшую лигу. В общем, все, что мне доверят», — заявила судья.
Местная федерация футбола и Союз израильских футбольных арбитров безоговорочно поддержали Саги. «У нас новый арбитр — Сапир Берман. Первый арбитр-трансгендер. Мы гордимся!» — сказано в обращении федерации в социальных сетях.
Берман действительно продолжила судить, сохранив статус старшего рефери Израильской футбольной лиги. А несколько месяцев назад в жизни Сапир произошли приятные изменения — девушка стала арбитром ФИФА. Теперь ее ждет дебют в футболе сборных.
Сапир была счастлива, получив уведомление от ФИФА. «Иногда мечты сбываются, и тогда понимаешь, что это только начало. После 14 лет на футбольных полях я получила право быть международным арбитром. Это огромная честь, невероятное волнение, но прежде всего — возможность продолжать делать то, что я люблю, в мире, в котором я выросла и который сформировал меня. Какой потрясающий способ начать новый этап», — заявила она после получения нового статуса.
На этом арбитр явно не остановится — она мечтает о еврокубках: «Моя профессиональная мечта — быть судьей в Лиге чемпионов и на чемпионате мира. Это будет для меня грандиозным достижением. В личном плане я хочу создать семью с моей партнершей и иметь детей. Но всему свое время».
В УЕФА поздравили Берман: «Вдохновляющая история, которая подчеркивает футбольный дух инклюзивности. Молодец, Сапир Берман, мы с тобой!».
Первый судья-трансгендер — из Великобритании
Хотя в Израиле Берман называют первым судьей-трансгендером в мире, на самом деле это не так. В 2018 году в Англии к работе приступила 46-летняя Люси Кларк, которую до смены пола звали Ник. Рефери допустили к судейству в женской английской лиге.
Примечательно, что жена Люси осталась с ней после трансперехода. Она, напротив, отметила: решение Ника сделает брак крепче. «Пара собирается венчаться вновь, но на этот раз оба будут в свадебных платьях», — писали в издании Mirror в 2018 году.
В 2021 году на Олимпиаде в Токио судьей также работал трансгендер. Речь о Кимберли Дэниэлс — отце (или матери?) канадской каноистки Хейли Дэниэлс.
Арбитр так прокомментировала свой транспереход: «Моя цель всегда заключалась в том, чтобы меня воспринимали как женщину. Теперь это так, и я благодарю свою дочь Хейли, которая на протяжении всей своей карьеры как спортсмен всегда боролась за гендерное равенство и права таких людей, как я. Да, я новатор. Мой рост 1,80, у меня огромные руки, и раньше я играл в футбол, но теперь, с переходом, я потерял много мышечной массы. Важно, что люди выражают то, кем они являются на самом деле», — говорила Дэниэлс в интервью RFI.
Егор Сергеев
* Напомним, что в России запрещена пропаганда нетрадиционных сексуальных установок, привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений и искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений. Кроме того, законом у нас запрещены пропаганда привлекательности смены пола и осуществление медицинских вмешательств, включая применение лекарственных препаратов, направленных на смену пола.