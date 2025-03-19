Гренадеры-растаманы против Дзюбы: удивительный соперник сборной Карпина

Сборная России 19 марта впервые в истории сыграет товарищеский матч со сборной Гренады. РИА Новости Спорт рассказывает, каких сюрпризов можно ждать от маленькой нефутбольной карибской страны.
О футбольных карликах
Они всегда интересовали футбольного гиганта (по территориальным меркам) Россию. В футболе Лихтенштейна, Люксембурга и прочих Сан-Марино все как-то диковинно и необычно устроено, совсем не как у нас. Победа и спортивный результат как будто отходит на второй план, когда можно посмотреть на таких же простых пожарных, учителей, врачей и бухгалтеров, как и мы сами. Только мы сидим на диване с кольцами кальмара, в лучшем случае — болеем на стадионе. А они своими руками и ногами творят футбольную историю собственной страны. Это дает какое-то принципиально иное представление об ответственности. Потому и разгромные победы над миниатюрными командами обычно эйфории не вызывают.
Будучи малоизвестной в плане футбольных достижений, сборная Гренады все же умудрилась войти в историю благодаря игре с Барбадосом в 1994 году. Из-за существующих на тот момент правил Карибского кубка сборная Барбадоса забила мяч в свои ворота, чтобы получить нужную им победу с разницей в два гола и выйти в овертайм — забитый в нем «золотой мяч» приравнивался бы к двум. В итоге в последние минуты основного и четыре минуты добавленного времени действия игроков на поле выглядели как комедия — гренадцы старались забить в любые ворота, а барбадосцы не давали им этого сделать. Барбадос выстоял, основное время матча закончилось со счётом 2:2, а после «золотого гола» в дополнительное время матч сразу был окончен (4:2).
Страна почти в восемь раз меньше Москвы
Важно, что это совсем не та Гренада, до которой «в тихом сумраке ночей из Севильи» добирался булгаковский профессор Преображенский из «Собачьего сердца». Ту испанскую Гренаду было бы правильнее назвать Гранадой. А Гренада — не город в Испании, а полноценное государство, расположенное в центральной Америке.
Площадь Гренады всего 344 квадратных километра. Это равно площади Краснодара, вдвое меньше площади Омска и в семь с лишним раз меньше площади Москвы. При этом райские квадратные километры (по периметру — тихие пляжи Карибского моря и марины Атлантики, в центре — горы и вечнозеленые влажнотропические леса) населяет всего 114 тысяч человек. Не более пяти тысяч из них живет в столице. Трудно уложить в голове такие числа.
Маленькая Гренада известна как крупный экспортер специй, особенно мускатного ореха. Помимо доходов от продажи пряностей, страна живет за счет туризма. В столицу Сент-Джорджес летают самолеты, например, из Майами. И хотя в Майами тоже есть где отдыхать, многие американцы предпочитают именно Гренаду. Наверное, в погоне за островной уединенностью и относительной дешевизной отдыха.
Другие частые туристы Гренады — граждане Великобритании, особенно леди и джентльмены благородного возраста. Гренада когда-то была британской колонией, приняла большую часть культуры метрополии, так что и спустя десятки лет после освобождения их многое связывает… В том числе религия. Лет 150 назад местные карибские индейцы и привезенные африканцы молились своим богам, но теперь исповедуют христианство. В столице страны есть Собор Непорочного Зачатия, он же собор Святого Георгия. Неожиданная параллель — в России есть целых два храма Святого Георгия — под Владимиром и в Старой Ладоге.
Местные жители не знают изнурительной работы и дедлайнов, и дело не только в райском климате и растущих самостоятельно бананах-кокосах. Когда-то предкам современных гренадцев, — индейцам и привезенным из Африки невольникам, — приходилось очень тяжело из-за испанской колонизации и рабства. Но после обретения независимости Гренада зажила свою лучшую жизнь. Сейчас это не богатая, но и не бедная страна. Несмотря на высокий уровень образованности, люди не спешат посвящать большую часть своего времени работе. Сиеста не как два часа на послеобеденный сон, а как философия бережного отношения к себе и своей жизни — определяющая особенность гренадцев. Думается, что и в футбол они играют так же расслабленно.
Гренада натерпелась горя от «Ивана»
«Иван» — разрушительный ураган, обрушившийся на центральную Америку в 2004 году. Гренада оказалась одной из самых серьезно пострадавших от стихии стран — миллиардный ущерб и 39 погибших. Жестокая ирония в том, что одна из футбольных команд страны называется «Харрикейнс» — в переводе «ураганы», а еще как будто многочисленные Харри Кейны.
К слову, что там с чемпионатом?
У Гренады с 1983 года есть собственный, в нем участвует десять команд. Сейчас лидирует команда с говорящим названием Paradise FCI.
А кто главная звезда?
Тренер сборной команды в 2018—2019 годах и, пожалуй, самый известный игрок Гренады — Джозеф Шарли. Сейчас ему 46 лет. Карьера футболиста сложилась у Джозефа во многом благодаря переезду в США в раннем подростковом возрасте вместе с семьей — там он начал тренироваться в школе, потом в колледже, а потом играл за университетскую команду на позиции опорного полузащитника. Играл за несколько американских клубов, пытался перебраться в Италию и Германию, но не сложилось. Шарли дважды мог перейти в шотландский «Селтик» за миллион и два миллиона долларов, но его не отпустила лига. Сыграл 18 матчей за сборную и забил три мяча.
Сейчас, помимо сборной, Шарли работает ассистентом главного тренера в «Нью-Инглэнд Революшн». Он женат, воспитывает двоих сыновей. В общем, остепенился, и трудно поверить, что в 2009 году футболист попался на употреблении марихуаны. Причем признался в этом сам и был наказан отстранением от игры на пять матчей. Теперь от прежнего растаманского легкомысленного образа остались разве что дреды.
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В русском языке слово «гренадёр» используется как переносное значение высокого, рослого, плечистого человека. Совпадение это или нет, но обычный рост футболистов сборной Гренады сильно выше среднего. Джошуа Айзек 190 сантиметров, Джозеф Шалри 191 сантиметр, и этот список можно продолжать. Так что наш Артем Дзюба со своими 196 сантиметрами, — в общем, выдающийся по росту футболист, — на фоне гренадцев будет выглядеть своим.