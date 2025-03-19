Гренадеры-растаманы против Дзюбы: удивительный соперник сборной Карпина

Они всегда интересовали футбольного гиганта (по территориальным меркам) Россию. В футболе Лихтенштейна, Люксембурга и прочих Сан-Марино все как-то диковинно и необычно устроено, совсем не как у нас. Победа и спортивный результат как будто отходит на второй план, когда можно посмотреть на таких же простых пожарных, учителей, врачей и бухгалтеров, как и мы сами. Только мы сидим на диване с кольцами кальмара, в лучшем случае — болеем на стадионе. А они своими руками и ногами творят футбольную историю собственной страны. Это дает какое-то принципиально иное представление об ответственности. Потому и разгромные победы над миниатюрными командами обычно эйфории не вызывают.