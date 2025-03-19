Карпин сообщил, что Дзюба может не попасть в заявку России на игру с Замбией

«На игру с Замбией будет совсем новый состав. Про заявку пока не знаю. Кто-то точно уедет. Кто именно — определим завтра. Может ли уехать Дзюба? Может, почему нет? У нас четыре нападающих, каждому хотелось бы дать сыграть», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.