СМИ: Нойер может вернуться в сборную Германии по футболу

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Чемпион мира по футболу 2014 года вратарь мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер может вернуться в сборную Германии, сообщает Der Westen со ссылкой на Bild.
По данным источника, руководство Немецкого футбольного союза (DFB) рассматривает такой вариант из-за ситуации с голкипером испанской «Барселоны» Марком-Андре тер Штегеном. Вратарь в сентябре 2024 года перенес операцию на колене и выбыл до конца нынешнего сезона.
Как отмечается, в руководстве DFB считают, что тер Штеген может оказаться не в лучших кондициях после реабилитации, поэтому сборной понадобится помощь опытного голкипера, в том числе на чемпионате мира 2026 года.
Нойер, объявивший в августе 2024 года о завершении карьеры в сборной, в феврале продлил контракт с «Баварией» до 30 июня 2026 года.