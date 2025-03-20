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СМИ: Нойер может вернуться в сборную Германии по футболу

Der Westen: Нойер может вернуться в сборную Германии из-за травмы тер Штегена.

Источник: Reuters

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Чемпион мира по футболу 2014 года вратарь мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер может вернуться в сборную Германии, сообщает Der Westen со ссылкой на Bild.

По данным источника, руководство Немецкого футбольного союза (DFB) рассматривает такой вариант из-за ситуации с голкипером испанской «Барселоны» Марком-Андре тер Штегеном. Вратарь в сентябре 2024 года перенес операцию на колене и выбыл до конца нынешнего сезона.

Как отмечается, в руководстве DFB считают, что тер Штеген может оказаться не в лучших кондициях после реабилитации, поэтому сборной понадобится помощь опытного голкипера, в том числе на чемпионате мира 2026 года.

Нойер, объявивший в августе 2024 года о завершении карьеры в сборной, в феврале продлил контракт с «Баварией» до 30 июня 2026 года.