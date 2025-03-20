Решение по Дзюбе — традиционное озорство Карпина. Артем заслужил этот рекорд

Ну что ж, теперь Дзюба — и рекордсмен по голам сборной России. И я не склонен пользоваться глаголами вроде «наныл». Поскольку в данном случае — реально наиграл на конкретное приглашение, сколько бы ему ни было лет (а кого звать-то сейчас из форвардов, если не его?). И это, между прочим, первый его матч и первый гол за национальную команду с февраля 2022 года, когда ее отстранили от международных соревнований и ее уделом стало играть с брунеями и гренадами.