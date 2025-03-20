Решение по Дзюбе — традиционное озорство Карпина. Артем заслужил этот рекорд

Ну что ж, теперь Дзюба — и рекордсмен по голам сборной России. И я не склонен пользоваться глаголами вроде «наныл». Поскольку в данном случае — реально наиграл на конкретное приглашение, сколько бы ему ни было лет (а кого звать-то сейчас из форвардов, если не его?). И это, между прочим, первый его матч и первый гол за национальную команду с февраля 2022 года, когда ее отстранили от международных соревнований и ее уделом стало играть с брунеями и гренадами.
Идея РФС с первым символическим пасом Кержакова на Дзюбу — тоже вполне себе изящная. Не знаю, насколько просто было ее реализовать, но то, что они оказались в центре поля вместе и устроили перепасовочку, а потом обнялись, — правильно и приятно.
31 гол — рекорд так себе, в большинстве стран показатели куда выше. Но уж какой есть, и не надо его стесняться. Отыграли историю настолько хорошо, насколько сегодня и с таким соперником это было возможно. Совместная пресс-конференция Валерия Карпина и Дзюбы (и та получилась шумной, что и требовалось всем сторонам), потом символический удар Кержакова и, наконец, сам гол. Хотя громче было бы, конечно, если бы НЕ забил.
При этом вообще не верю, что Карпина «нагнули». Но легко поверю в его озорство: а дай-ка возьму и позову Дзюбу, когда этого уже никто давно не ждет! Он же, как и Артем, многое делает вопреки. Ожиданиям, общественному мнению, чему угодно. Ожидал кто-то его ухода из «Ростова» в этот конкретный момент? Вот так же и с вызовом Дзюбы.
Интересно, что будет дальше, когда он побьет все рекорды (следующий — Лоськова). Потеряет ли сразу вкус к игре или сохранит его безотносительно личных достижений. Если первое — не готов осуждать.
Но верю во второе при одном условии. Если его продолжат как-нибудь провоцировать и задевать за живое.
Артем просыпается только тогда. Он — человек негативной мотивации. Его право. Главное, что просыпается, выходит на поле и делает дело.
И он — персонаж. Крайне спорный, да. Говорящий быстрее, чем думающий. Вечно вляпывающийся в какие-то истории.
Но далеко не безликий. И его еще долго после окончания карьеры будут вспоминать. Разными словами. Но будут. В безвестности он не растворится.